美國將阻華為等手機預載或下載美國應用程式

美國國務卿蓬佩奧公布新一系列針對中國企業的措施,包括清除在美國供應的中國手機應用程式,又會禁止華為等預載或下載美國程式。

蓬佩奧公布5項新措施,他聯同多名主要官員促請聯邦通訊委員會,吊銷中國電信等4家公司在當地營運國際電訊服務的許可。

另外有兩項措施均針對手機應用程式,包括清除美國的手機程式商店中,由華為等被視為不可信供應商提供的程式,亦會阻止華為等手機預載或下載美國的程式。

美國國務卿蓬佩奧說:「母公司設在中國下,TikTok、微信等程式是對美國公民個人資料的顯著威脅,更遑論是中共的內容審查工具。我們不想美國公司做華為侵犯人權的共犯,或成為中共監控工具一部分。」

其餘措施還包括限制阿里巴巴、百度等公司在美國的雲端服務,防止他們接觸雲端內的敏感資訊等,例如有關新型肺炎疫苗的研究,亦會確保海底通訊網絡的線纜,不會受到中共滲透,促請其他國家在這方面與美國合作。

另外,國防部長埃斯珀,出席阿斯彭學會的安全論壇時透露,上任後做了很多應對中國的工作,包括在國防部設立針對中國的部門,又把國防大學的課程,調整至約半數內容聚焦中國。

美國國防部長埃斯珀說:「我不視中國現為不可避免的威脅,無論如何要與之對戰,但我們確要競爭,要在各領域更加強而有力,無論是外交、資訊、軍事或政治。」

