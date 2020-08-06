蓬佩奧指衛生部長訪台符合美國一貫政策

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦衛生部長阿扎近日將訪問台灣引發中國強烈不滿，國務卿蓬佩奧周三表示，阿扎爾訪台符合美國一貫政策，並有深遠重要目的，他將與台方討論台灣成功防疫經驗。

國務卿蓬佩奧周三舉行媒體簡報會，現場有記者提及北京不滿阿扎爾即將到訪台灣，並詢問美方為何決定派阿扎爾到台灣，以及背後是否想傳達什麼訊息。

蓬佩奧不願多談美方決策，但表示先前也有其他內閣官員到訪台灣，這與過去的美國政策一致。

蓬佩奧指出，阿扎爾此次訪台有深遠重要目的，美國仍處於疫情中，阿扎爾將與台方討論台灣防疫成功經驗，並了解台灣是如何處理疫情。

蓬佩奧說美方一直希望台灣能參與世界衛生大會（WHA）討論，但遭中國阻擋，所以當局將造訪台灣，與台方討論公共衛生議題。

蓬佩奧並指出，新型肺炎療法與疫苗研發目前進行中，美方歡迎台灣提供相關專業知識，阿扎爾也會對此與台方有重要談話。

阿扎爾是自1979年以來到訪台灣的位階最高的美國內閣官員，周三接受Fox新聞訪問時表示，他期待訪問台灣，並與台灣衛生福利部長陳時中、總統蔡英文及其他人士會面，以推進能使台灣、美國及世界人民都受惠的美台衛生合作關係。

對此中國外交部表示不滿，已向美方提出嚴正交涉，要求停止一切形式美台官方往來，不向台獨勢力發出任何錯誤信號。

另外，路透社報導引述蓬佩奧指，華府正努力讓擁有最大核能力的3個國家，美國、俄羅斯和中國展開戰略對話，商討如何攜手前進，降低全球面臨的風險，並指已與俄羅斯有過兩次良好的會談，期望中國加入。

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