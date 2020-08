【KTSF】

美國再有州長確診新型肺炎,今次是俄亥俄州共和黨籍州長Mike DeWine,他周四原本要在克里夫蘭和特朗普總統會面。

DeWine原定要在停機坪迎接來參觀洗衣機廠房的特朗普,所以指定程序要接受檢測,由於檢測結果是陽性,他已經返回首府,之後和妻子再接受檢測。

DeWine事後發推文說,他沒有任何病徵,不過他會按照程序,今後14天留在家裡隔離。

俄亥俄副州長也有接受檢測,測試結果是陰性。

特朗普抵埗後,就祝愿DeWine安好,他又向在機場聚集的群眾,稱讚DeWine是個很好的人,做得很好。

