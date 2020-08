美國海關當局搜查中國公民電子設備數字急增

【KTSF 梁秋玉報導】

美國海關及邊境保護局(CBP)數據顯示,當局在美國口岸檢查中國公民隨身攜帶的電子設備,包括手機和筆記本電腦的數量,去年增加了3分之2。

根據《南華早報》的報導,2019年,美國海關及邊境保護局檢查中國公民出入境攜帶的電子產品有1,147宗,比2018年增加了66%,原因是美國司法部從2018年11月起實施「China Initiative」計劃,目的是針對涉嫌盜竊商業秘密。

美國海關及邊境保護局檢查的電子產品包括手機、筆記本電腦,以及其它電子裝置,雖然今年遇到疫情,國際旅客大幅下降,但數據顯示,當局仍在繼續嚴厲打擊涉嫌由中國政府操控的經濟間諜活動。

包括中國遊客在內,美國邊境執法當局檢查所有國家出入境旅客所持電子產品的案例,去年共有近41,000宗,比2018年增加兩成三,當中有8千宗涉及美國公民,不過去年的檢查案例總數,相對年出入境旅客總數4.1億人來說,只佔0.01%。

而今年上半年,美國邊境執法人員檢查中國遊客所帶電子產品的案例有398宗,與2016至2018年同期相比,檢查的案例增加超過五成。

聯邦調查局(FBI)表示,他們正與司法部緊密合作,打擊中國間諜,FBI在全美範圍目前調查的近5千宗反情報案件中,幾乎有一半跟中國有關,尤其在疫情期間,中國被指正努力從美國健保組織、藥廠以及學術機構竊取有關新冠病毒的研究,目前已有6名中國公民因此被捕,當中包括曾在舊金山加大參與醫學研究項目的中國公民Wang Xin。

聯邦司法部稱,Wang隱瞞了自己是中國解放軍的身份,還有近期遭到逮捕的中國公民唐娟(Juan Tang),她被控簽證欺詐,涉嫌隱瞞中國解放軍身份。

針對美方的間諜指控、搜查及逮捕行動,中國外交部稱,是美方在侵犯中國公民的權利,目的是妖魔化中國。

中國外交部發言人汪文斌(Wang Wenbin)說:「我想有關中方幫助唐娟潛逃的這種說法完全不是事實,我前一階段已經說過,一段時間以來,美方帶著意識形態、偏見,不斷監控、騷擾甚至任意扣押在美的中國學生、學者,對中國學者進行有罪推定式的指控,美方的這一做法嚴重侵害了中國公民的正當合法權益,嚴重干擾破壞中美之間正常的人文交流,是赤裸裸的政治迫害。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。