美國海關當局搜查中國公民電子設備數字急增

【KTSF 梁秋玉報導】

美國海關及邊境保護局(CBP）數據顯示，當局在美國口岸檢查中國公民隨身攜帶的電子設備，包括手機和筆記本電腦的數量，去年增加了3分之2。

根據《南華早報》的報導，2019年，美國海關及邊境保護局檢查中國公民出入境攜帶的電子產品有1,147宗，比2018年增加了66%，原因是美國司法部從2018年11月起實施「China Initiative」計劃，目的是針對涉嫌盜竊商業秘密。

美國海關及邊境保護局檢查的電子產品包括手機、筆記本電腦，以及其它電子裝置，雖然今年遇到疫情，國際旅客大幅下降，但數據顯示，當局仍在繼續嚴厲打擊涉嫌由中國政府操控的經濟間諜活動。

包括中國遊客在內，美國邊境執法當局檢查所有國家出入境旅客所持電子產品的案例，去年共有近41,000宗，比2018年增加兩成三，當中有8千宗涉及美國公民，不過去年的檢查案例總數，相對年出入境旅客總數4.1億人來說，只佔0.01%。

而今年上半年，美國邊境執法人員檢查中國遊客所帶電子產品的案例有398宗，與2016至2018年同期相比，檢查的案例增加超過五成。

聯邦調查局（FBI）表示，他們正與司法部緊密合作，打擊中國間諜，FBI在全美範圍目前調查的近5千宗反情報案件中，幾乎有一半跟中國有關，尤其在疫情期間，中國被指正努力從美國健保組織、藥廠以及學術機構竊取有關新冠病毒的研究，目前已有6名中國公民因此被捕，當中包括曾在舊金山加大參與醫學研究項目的中國公民Wang Xin。

聯邦司法部稱，Wang隱瞞了自己是中國解放軍的身份，還有近期遭到逮捕的中國公民唐娟（Juan Tang），她被控簽證欺詐，涉嫌隱瞞中國解放軍身份。

針對美方的間諜指控、搜查及逮捕行動，中國外交部稱，是美方在侵犯中國公民的權利，目的是妖魔化中國。

中國外交部發言人汪文斌（Wang Wenbin）說：「我想有關中方幫助唐娟潛逃的這種說法完全不是事實，我前一階段已經說過，一段時間以來，美方帶著意識形態、偏見，不斷監控、騷擾甚至任意扣押在美的中國學生、學者，對中國學者進行有罪推定式的指控，美方的這一做法嚴重侵害了中國公民的正當合法權益，嚴重干擾破壞中美之間正常的人文交流，是赤裸裸的政治迫害。」

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