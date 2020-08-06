華裔哈佛畢業生創網站向醫護捐贈數十萬份PPE裝備（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

自疫情爆發以來，灣區一名哈佛大學畢業的華裔女生創立了一個全國性的網站，為醫院和醫護人員提供PPE安全保護裝備，至今已經捐出超過77萬份裝備，幫助540個醫療設施。

網站GetPPE.org，讓有需要的醫療設施列出他們對口罩、面罩和保護服的需要，並也收集能夠捐出這些物品，或縫製口罩人士的資料。

網站更透過電腦算法，推斷出個人保護裝備PPE該從哪裡送到哪個設施，經過全國30多名義工查證，協調運輸工作。

創辦人蔡嘉儀（Jessica Choi）原本只是想捐出一千件裝備，但是為了要幫助這些設施，計畫一直延續，至今已經捐出超過77萬份裝備，蔡嘉儀表示，希望突破100萬。

蔡嘉儀說：「剛開始時，我們看到在紐約、波士頓、新澤西和灣區這裡，但是特別有需要的是紐約地區，因為那裡的疫情特別嚴重，我們最近見到疫情重區，轉到佛羅里達州、德州、亞利桑那州和加州，特別是洛杉磯和最近Santa Clara，見到更多的醫療設施要求我們向他們捐贈。」

這些個人保護裝備中，有60%是口罩，25%是面罩，10%是保護服，其餘就包括手套和裝備等。

最近就有裝備送到中半島Millbrae和San Mateo爆發疫情的養老院，而除了醫療設施和養老院之外，也送到一些無家可歸庇護所，和亞利桑那州照顧印地安社區的設施等等，已經有超過540個設施受惠。

蔡嘉儀說：「有很多人支持我們GetPPE.org的活動，特別是我們和醫務人員談過，告訴他們我們捐得出給他們一批的話，他們會很感恩，有時聽到他們哭，我覺得我和義工一起做這麼多，都感到很開心可以幫到他們。」

想幫助這計畫的民眾，除了縫製口罩、面罩之外，也可以幫助包裝捐贈品，或是捐款購買裝備，民眾可以上GetPPE.org的網站查詢。

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