華裔哈佛畢業生創網站向醫護捐贈數十萬份PPE裝備（視頻）

自疫情爆發以來,灣區一名哈佛大學畢業的華裔女生創立了一個全國性的網站,為醫院和醫護人員提供PPE安全保護裝備,至今已經捐出超過77萬份裝備,幫助540個醫療設施。

網站GetPPE.org,讓有需要的醫療設施列出他們對口罩、面罩和保護服的需要,並也收集能夠捐出這些物品,或縫製口罩人士的資料。

網站更透過電腦算法,推斷出個人保護裝備PPE該從哪裡送到哪個設施,經過全國30多名義工查證,協調運輸工作。

創辦人蔡嘉儀(Jessica Choi)原本只是想捐出一千件裝備,但是為了要幫助這些設施,計畫一直延續,至今已經捐出超過77萬份裝備,蔡嘉儀表示,希望突破100萬。

蔡嘉儀說:「剛開始時,我們看到在紐約、波士頓、新澤西和灣區這裡,但是特別有需要的是紐約地區,因為那裡的疫情特別嚴重,我們最近見到疫情重區,轉到佛羅里達州、德州、亞利桑那州和加州,特別是洛杉磯和最近Santa Clara,見到更多的醫療設施要求我們向他們捐贈。」

這些個人保護裝備中,有60%是口罩,25%是面罩,10%是保護服,其餘就包括手套和裝備等。

最近就有裝備送到中半島Millbrae和San Mateo爆發疫情的養老院,而除了醫療設施和養老院之外,也送到一些無家可歸庇護所,和亞利桑那州照顧印地安社區的設施等等,已經有超過540個設施受惠。

蔡嘉儀說:「有很多人支持我們GetPPE.org的活動,特別是我們和醫務人員談過,告訴他們我們捐得出給他們一批的話,他們會很感恩,有時聽到他們哭,我覺得我和義工一起做這麼多,都感到很開心可以幫到他們。」

想幫助這計畫的民眾,除了縫製口罩、面罩之外,也可以幫助包裝捐贈品,或是捐款購買裝備,民眾可以上GetPPE.org的網站查詢。

