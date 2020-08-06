廣島原爆65週年 日本倖存者講述慘痛經歷（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

在日本廣島原子彈爆炸75週年前夕，日本有倖存者講述當年的經歷，並提醒世人戰爭的殘酷。

1945年8月6號，美國向廣島投下第一枚原子彈，殺死14萬人，3天後再在長崎投下另一枚，日本幾天後宣布無條件投降，結束太平洋戰事。

廣島的原爆紀念館前面有一塊石碑，上面寫著「請安息，我們將永不再犯此錯誤」，當年的倖存者近藤子子，在原爆75週年前夕來到這裡憑弔，她在父親主持的教堂中見到許多被原爆毀容的人，她當時想到的是要「報仇」。

說：「小子子當時想著，我是好人，當我長大時，我要為所有孩子報仇，為所有被毀容的女孩報仇，一定要找出誰在那架B29 Enola Gay飛機上。」

在1955年她的機會到來，美國電視節目訪問《廣島》書中所提及的6名倖存者，父親是其中之一，近藤子子盯著也接受訪問的其中一名投下原子彈的機師Robert Lewis講到這段歷史，眼中含淚，近藤子子說自己放下仇恨，原諒了他。

近藤子子說：「我從Lewis上尉那裡學到，我若有恨，應恨戰爭本身，因為世界上的孩子，是下個世紀的承載者，我想他們和平生活，這意味著，我們現在必須剷除任何戰爭。」

她指出，必須向世界表明，日本是唯一經歷過原子彈轟炸的國家，日本人因此有權告訴全世界人，戰爭的可怕與殘酷。

在廣島原爆受害人之中，也有不少韓國裔日僑，92歲的李鐘坤在原爆發生時，就站在這處的行人橋。

李鐘坤說：「黃橙色閃光到處閃耀，我一看到就感到害怕，蹲在那裡，大約5到10分鐘後，我想當我睜開眼睛，一片黑暗，我看不到任何東西。」

他說倖存者在往後的日子，在日本社會受到歧視，人人都避開他們，加上是韓國裔，就變成遭到雙重的歧視。

過去70年來，他一直不能提及自己的身世及這段歷史，現在可以攤開來講，就是一種解放。

但現在他正在培訓年輕人，廣傳倖存者的事跡，也讓後輩知道，韓國裔當年在日本求生何其艱難與坎坷，當中包括在1910至1945年日本殖民統治朝鮮半島時，韓國人被逼無償做苦工，今年在日本的韓國人，在廣島舉行了原爆漢僑死難者紀念活動，李鐘坤都有出席。

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