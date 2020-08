廣島原爆65週年 日本倖存者講述慘痛經歷（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

在日本廣島原子彈爆炸75週年前夕,日本有倖存者講述當年的經歷,並提醒世人戰爭的殘酷。

1945年8月6號,美國向廣島投下第一枚原子彈,殺死14萬人,3天後再在長崎投下另一枚,日本幾天後宣布無條件投降,結束太平洋戰事。

廣島的原爆紀念館前面有一塊石碑,上面寫著「請安息,我們將永不再犯此錯誤」,當年的倖存者近藤子子,在原爆75週年前夕來到這裡憑弔,她在父親主持的教堂中見到許多被原爆毀容的人,她當時想到的是要「報仇」。

說:「小子子當時想著,我是好人,當我長大時,我要為所有孩子報仇,為所有被毀容的女孩報仇,一定要找出誰在那架B29 Enola Gay飛機上。」

在1955年她的機會到來,美國電視節目訪問《廣島》書中所提及的6名倖存者,父親是其中之一,近藤子子盯著也接受訪問的其中一名投下原子彈的機師Robert Lewis講到這段歷史,眼中含淚,近藤子子說自己放下仇恨,原諒了他。

近藤子子說:「我從Lewis上尉那裡學到,我若有恨,應恨戰爭本身,因為世界上的孩子,是下個世紀的承載者,我想他們和平生活,這意味著,我們現在必須剷除任何戰爭。」

她指出,必須向世界表明,日本是唯一經歷過原子彈轟炸的國家,日本人因此有權告訴全世界人,戰爭的可怕與殘酷。

在廣島原爆受害人之中,也有不少韓國裔日僑,92歲的李鐘坤在原爆發生時,就站在這處的行人橋。

李鐘坤說:「黃橙色閃光到處閃耀,我一看到就感到害怕,蹲在那裡,大約5到10分鐘後,我想當我睜開眼睛,一片黑暗,我看不到任何東西。」

他說倖存者在往後的日子,在日本社會受到歧視,人人都避開他們,加上是韓國裔,就變成遭到雙重的歧視。

過去70年來,他一直不能提及自己的身世及這段歷史,現在可以攤開來講,就是一種解放。

但現在他正在培訓年輕人,廣傳倖存者的事跡,也讓後輩知道,韓國裔當年在日本求生何其艱難與坎坷,當中包括在1910至1945年日本殖民統治朝鮮半島時,韓國人被逼無償做苦工,今年在日本的韓國人,在廣島舉行了原爆漢僑死難者紀念活動,李鐘坤都有出席。

