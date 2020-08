美國新冠病例冠全球 抗疫專家分析原因

【KTSF 嚴劍蓉報導】

全國首席傳染病學專家Anthony Fauci表示,美國幾年前已制訂世界一流的疫情大流行應變計劃,但目前美國是全球確診個案最多的國家,當中出現了什麼問題?

白宮抗疫小組專家Fauci周三出席哈佛大學一個網上論壇時,談到為何新型冠狀病毒在美國迅速傳播,其中一個原因是,不少人否定專家提出的防疫措施,甚至有激進人士向專家發出死亡恐嚇。

Fauci說:「我和家人收到死亡恐嚇,騷擾我的女兒令我要請保安,這真的讓我吃驚。」

Fauci說,美國的公共衛生專家早在2005年已制訂詳細的計劃,以應對潛在的大流行疫情,John Hopkins大學的獨立專家分析過這份應變計劃,更評為全世界最好的計劃,但在今次新型肺炎疫情下,特朗普政府拒絕實施全國統一的抗疫措施,反而鼓勵各州自行做抗疫決定,令這計劃未能發揮效用。

Fauci說:「我們的國家幅員廣大,我們常常讓地方政府自行決定採取措施,結果是各州、市等的抗疫措施大不同。」

在總統特朗普鼓勵下,各地所採取的不同重開經濟策略,更令問題惡化。

Fauci說:「部分州份不注意指標,有些州份做的還好,但州內或市內民眾決定,要不就做、要不就完全不做,他們說我們封鎖過後就要全開,你可以說沒有導致反彈,但數字反映實情。」

太快重開的州份出現疫情大爆發,全國每日新增的確診個案,也由一天2萬增至6、7萬。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。