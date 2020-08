新學年快展開 家長教師各有憂慮

【KTSF 張麗月報導】

新學年已經開始令人擔心課室內有機會傳播病毒的問題,學生家長更加擔心學童不能再回復正常上課,衛生專家就警告說,兒童一樣可以傳播病毒和受到感染。

新學年已經開始,家長和教師都擔心課室可以傳播新型冠狀病毒。

喬治亞州Gwinnett縣教師Amy Forehand說:「我其實擔心自己的生命,我將不能教導兒童,如果我延長放病假或我死去。」

不過,特朗普總統繼續催促學校重開,他認為兒童面對的風險較低。