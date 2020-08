新冠疫情打亂舊金山華埠飲品店開業計劃（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠的人口一向密集,而且每年都吸引很多遊客慕名而來,有商戶看準這個商機,希望在華埠開舖大展拳腳,不過當一切準備就緒,卻剛剛遇上新冠疫情,店舖對於將來有甚麼計劃呢?

茶妍觀色位於華埠舊呂宋巷,與老字號籤語餅相隔兩個舖位,當初老闆就看中這個商機,決定在此開一間飲品店。

茶妍觀色老闆黃逸龍說:「因為那個籤語餅那裏,會有很多遊客去,對不對,天氣熱,他們吃餅乾很口渴,那我們就說做個飲料店的話,組合一下,提供更好的配搭。」

黃逸龍與爸爸去年8月開始就租了這間舖,用了超過十萬元,裝修、布置及支付所有牌照費,原本打算今年年初正式開業,但卻剛剛遇上疫情。

黃逸龍表示,疫情爆發的確打斷了他們開業的計劃,但更令他焦急的是,衛生局遲遲未有派人來做最後檢查,因此過了半年亦未獲發牌。

黃逸龍說:「很沮喪,就是很久不能開,我們也一直有跟政府溝通,就說甚麼時候會來檢查發牌照之類的,但是因為現在疫情期間,政府員工都不上班,或是在家上班,他們效率會低一點,就很長時間沒有回應。」

老闆表示,店舖已經通過規劃部門及樓宇檢查局的檢查,只差衛生局,由於一直沒有收入,實在負擔不起,他們在5月份起已經暫停交租。

雖然市面上仍比較冷清,但黃逸龍就希望店舖可以盡快試業,賺得一元得一元。

黃逸龍說:「會很焦急,因為一直開不了門,然後一直沒有收入,還有一直交水電,交房租這樣子。」

黃逸龍父子每天還會來到店舖做細微的調整,例如是塗油漆及試飲品配方等,做最後的準備,他們表示,已經準備就緒,隨時可以開門。

黃逸龍說:「因為我們這個店在華埠,對不對,我們就想有做得有點本土風,有點中國文化,這些裝飾都是很有中國色彩,會比較應景華埠這個地方。」

衛生局回覆本台查詢時指,會請相關人員查看店舖的牌照申請,不過至今仍未回覆究竟申請欠缺了甚麼。

