新冠疫情打亂舊金山華埠飲品店開業計劃（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠的人口一向密集，而且每年都吸引很多遊客慕名而來，有商戶看準這個商機，希望在華埠開舖大展拳腳，不過當一切準備就緒，卻剛剛遇上新冠疫情，店舖對於將來有甚麼計劃呢？

茶妍觀色位於華埠舊呂宋巷，與老字號籤語餅相隔兩個舖位，當初老闆就看中這個商機，決定在此開一間飲品店。

茶妍觀色老闆黃逸龍說：「因為那個籤語餅那裏，會有很多遊客去，對不對，天氣熱，他們吃餅乾很口渴，那我們就說做個飲料店的話，組合一下，提供更好的配搭。」

黃逸龍與爸爸去年8月開始就租了這間舖，用了超過十萬元，裝修、布置及支付所有牌照費，原本打算今年年初正式開業，但卻剛剛遇上疫情。

黃逸龍表示，疫情爆發的確打斷了他們開業的計劃，但更令他焦急的是，衛生局遲遲未有派人來做最後檢查，因此過了半年亦未獲發牌。

黃逸龍說：「很沮喪，就是很久不能開，我們也一直有跟政府溝通，就說甚麼時候會來檢查發牌照之類的，但是因為現在疫情期間，政府員工都不上班，或是在家上班，他們效率會低一點，就很長時間沒有回應。」

老闆表示，店舖已經通過規劃部門及樓宇檢查局的檢查，只差衛生局，由於一直沒有收入，實在負擔不起，他們在5月份起已經暫停交租。

雖然市面上仍比較冷清，但黃逸龍就希望店舖可以盡快試業，賺得一元得一元。

黃逸龍說：「會很焦急，因為一直開不了門，然後一直沒有收入，還有一直交水電，交房租這樣子。」

黃逸龍父子每天還會來到店舖做細微的調整，例如是塗油漆及試飲品配方等，做最後的準備，他們表示，已經準備就緒，隨時可以開門。

黃逸龍說：「因為我們這個店在華埠，對不對，我們就想有做得有點本土風，有點中國文化，這些裝飾都是很有中國色彩，會比較應景華埠這個地方。」

衛生局回覆本台查詢時指，會請相關人員查看店舖的牌照申請，不過至今仍未回覆究竟申請欠缺了甚麼。

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