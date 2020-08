加拿大公民涉製毒在廣州被判死刑

【有線新聞】

一名加拿大公民因為製毒在廣州市中級人民法院被判死刑,沒收個人全部財產,中方強調司法機關依法辦案,相信此案不會影響中加關係。

案件周四早上在廣州市中級人民法院開審,內地傳媒報道,加拿大籍男子徐偉洪在2016年10月,購買製毒原料和工具,夥同另一名被告、45歲廣州人溫冠雄,在對方的別墅內製造毒品,並存放在徐偉洪位於海珠區的住所。

公安其後搜查兩處地點,檢獲逾120公斤氯胺酮,兩人被控製造毒品罪。

法院一審判處徐偉洪死刑,沒收個人全部財產,至於溫冠雄被判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,沒收個人全部財產。

在北京,中國外交部回應本案時說,毒品犯罪是世界公認嚴重犯罪,相關罪案適用死刑,有震懾和預防作用,強調中國司法機關依法處理不同國籍的罪犯,看不出本案對中加關係產生甚麼影響。

這次並非首次有加拿大公民,在中國因為涉及毒品罪行被判處死刑,加拿大男子謝倫伯格在中國走私毒品案,去年年初被法院判處死刑;同年另一名加拿大公民范威販毒和製毒罪成,同樣被判處死刑,二人都提出上訴。

