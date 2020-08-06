加拿大公民涉製毒在廣州被判死刑

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一名加拿大公民因為製毒在廣州市中級人民法院被判死刑，沒收個人全部財產，中方強調司法機關依法辦案，相信此案不會影響中加關係。

案件周四早上在廣州市中級人民法院開審，內地傳媒報道，加拿大籍男子徐偉洪在2016年10月，購買製毒原料和工具，夥同另一名被告、45歲廣州人溫冠雄，在對方的別墅內製造毒品，並存放在徐偉洪位於海珠區的住所。

公安其後搜查兩處地點，檢獲逾120公斤氯胺酮，兩人被控製造毒品罪。

法院一審判處徐偉洪死刑，沒收個人全部財產，至於溫冠雄被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

在北京，中國外交部回應本案時說，毒品犯罪是世界公認嚴重犯罪，相關罪案適用死刑，有震懾和預防作用，強調中國司法機關依法處理不同國籍的罪犯，看不出本案對中加關係產生甚麼影響。

這次並非首次有加拿大公民，在中國因為涉及毒品罪行被判處死刑，加拿大男子謝倫伯格在中國走私毒品案，去年年初被法院判處死刑；同年另一名加拿大公民范威販毒和製毒罪成，同樣被判處死刑，二人都提出上訴。

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