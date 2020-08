【KTSF】

民主黨的總統參選人拜登,將不會親身前往月中的黨大會接受提名確認。

民主黨官員指,拜登的團隊是因應疫情作出決定,強調是跟據科學、按照醫生及衛生專家意見,會持續調整安排,以保護生命。

拜登日後亦會以這種穩健、負責的作風領導白宮,他將於長期居住的特拉華州接受提名,正式成為代表民主黨的候選人,同時意味今月17至20日舉行的民主黨全國代表大會,幾乎完全以網上視像形式舉行。

而早前特朗普總統也宣布不會出席共和黨大會接受提名。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。