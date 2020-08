黎巴嫩有港口官員遭軟禁 當局調查是否涉疏忽

【有線新聞】

黎巴嫩首都貝魯特倉庫大爆炸,增至逾140人死亡、約5千人傷,當局軟禁部分港口職員,調查是否有人疏忽令化學物儲放多年,人權觀察組織呼籲國際介入調查。

由衛星圖片見到,周二的大爆炸重創貝魯特港口區,海邊大範圍夷為平地,更炸出直徑過百米的大坑,有海水湧入,據報正是存放硝酸銨的爆炸倉庫位置。搜救工作持續,一名女童被困一日後,從瓦礫堆獲救,但多人仍下落未明。

爆炸倉庫的硝酸銨擺放多年,懷疑涉及人為疏忽,海關主管稱當局向司法部門發過5、6封信件,要求處理極危險的2750噸硝酸銨,但沒有回音。這批化學物來自一艘俄羅斯貨船,2013年由格魯吉亞駛往莫桑比克期間,因船主棄船而被逼停靠貝魯特,一年後批硝酸銨被充公放置港口區,據報海關曾形容為流動炸彈,提議將硝酸銨出口,或出售予黎巴嫩炸藥公司,半年前檢查職員更警告,再不搬走化學物將炸毀整個貝魯特,結果一語成讖。

檢察官下令調查相關文件,當局軟禁自2014年6月起,保管化學物的部分港口職員,等候調查,硝酸銨因何引爆就仍未查明,據報倉庫有焊接工程,9號倉先起火,再波及存放硝酸銨的12號倉。人權組織呼籲國際介入,確保調查公正透明。

貝魯特進入緊急狀態兩星期,學校和部分酒店開放收容無家可歸的市民。法國總統馬克龍周四抵達當地,獲黎巴嫩總統奧恩迎接,再到訪爆炸現場,稱希望統籌國際支援及促請黎巴嫩政府改革。經濟部長稱若沒國際援助,國家財力不足以善後,目前糧食儲備不足一個月,但沒糧食危機,多國救援隊伍或物資已陸續抵達黎巴嫩。

