黎巴嫩有港口官員遭軟禁 當局調查是否涉疏忽

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黎巴嫩首都貝魯特倉庫大爆炸，增至逾140人死亡、約5千人傷，當局軟禁部分港口職員，調查是否有人疏忽令化學物儲放多年，人權觀察組織呼籲國際介入調查。

由衛星圖片見到，周二的大爆炸重創貝魯特港口區，海邊大範圍夷為平地，更炸出直徑過百米的大坑，有海水湧入，據報正是存放硝酸銨的爆炸倉庫位置。搜救工作持續，一名女童被困一日後，從瓦礫堆獲救，但多人仍下落未明。

爆炸倉庫的硝酸銨擺放多年，懷疑涉及人為疏忽，海關主管稱當局向司法部門發過5、6封信件，要求處理極危險的2750噸硝酸銨，但沒有回音。這批化學物來自一艘俄羅斯貨船，2013年由格魯吉亞駛往莫桑比克期間，因船主棄船而被逼停靠貝魯特，一年後批硝酸銨被充公放置港口區，據報海關曾形容為流動炸彈，提議將硝酸銨出口，或出售予黎巴嫩炸藥公司，半年前檢查職員更警告，再不搬走化學物將炸毀整個貝魯特，結果一語成讖。

檢察官下令調查相關文件，當局軟禁自2014年6月起，保管化學物的部分港口職員，等候調查，硝酸銨因何引爆就仍未查明，據報倉庫有焊接工程，9號倉先起火，再波及存放硝酸銨的12號倉。人權組織呼籲國際介入，確保調查公正透明。

貝魯特進入緊急狀態兩星期，學校和部分酒店開放收容無家可歸的市民。法國總統馬克龍周四抵達當地，獲黎巴嫩總統奧恩迎接，再到訪爆炸現場，稱希望統籌國際支援及促請黎巴嫩政府改革。經濟部長稱若沒國際援助，國家財力不足以善後，目前糧食儲備不足一個月，但沒糧食危機，多國救援隊伍或物資已陸續抵達黎巴嫩。

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