東灣Alameda縣議會周三通過一項試行計劃,讓確診新型肺炎人士可以在隔離期間,領取1,250元紓困金應急。

申領者需要符合某些條件,申請才會獲批,包括持有診所簽發的轉介文件,以及沒有領取失業福利或有薪病假。

縣政府希望這項紓困金計劃有助控制疫情擴散,當局稍後將會公布更多申請細節。

