王毅指美國部分政治勢力煽動民意對立

美國國務卿蓬佩奧,早前稱美國歷屆政府對華接觸政策失敗,王毅表示有關的論調是重拾冷戰思維。

王毅說:「完全否定了中美交往幾十年來取得的成果,不僅是對歷史進程的無知,也是對中美兩國人民的不尊重,這種散佈『政治病毒』的做法,理所當然會受到美國國內以及國際社會的質疑和批評。」

王毅表示,中方是一個負責任、有擔當的大國,願意堂堂正正地與美方開展坦率有效的溝通,亦準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁,他又批評美國部分政治勢力,利用手中掌握的權力編造各種謊言惡意抹黑中國。

王毅說:「他們這麼做就是想復活麥卡錫主義的幽靈,破壞中美之間的聯繫,煽動兩國民意的對立,損害兩國互信的根基,從而把中美再次拖進衝突與對抗,把世界重新推入動盪與分裂,中方不會讓這樣的陰謀得逞。我們堅決反對人為製造所謂『新冷戰』,因為這完全違背中美兩國人民的根本利益,完全背離世界發展進步的潮流。如果誰要在21世紀的今天挑起所謂『新冷戰』,那他就站到了歷史前進的對立面,就是國際合作的最大破壞者就必將被釘在歷史的恥辱柱上。」

王毅重申,香港是中國領土的一部分,香港事務屬於中國內政,任何國家都不會容許別國肆意破壞自己國家的主權和領土完整,而制定香港國安法是彌補了香港長期以來存在的法律漏洞,又說數百萬香港市民自發簽名力挺國安法,說明香港民眾渴望和平安定的生活,說明製定國安法深得人心、勢在必行,粗暴干涉香港事務的言行必將遭到包括香港同胞在內,所有炎黃子孫的堅決抵制。

