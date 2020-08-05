美國新型病毒檢測是否做得足夠

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普政府早前表示，一定要改善全國的新冠病毒檢測，CNN走訪超過20名專家，究竟現在美國的檢測做得夠不夠呢？

美國醫科學院協會代表Heather Pierce說：「我們要有更好的國家策略來處理病毒檢測。」

CNN訪問超過20名來自不同州、不同檢測實驗室、檢測材料供應商、醫院等相關機構的專家，他們都表示在檢測方面，缺乏從聯邦層面的整體計劃。

但白宮抗疫小組負責改善病毒檢測的Brett Giroir表示，聯邦政府正在竭盡所能。

聯邦衛生部助理部長Bret Giroir說：「聯邦做得足夠，告訴我，我們應跟這些私人實驗室合作要做的東西，或他們自己沒做的，我很樂意去做。」

CNN報導引述專家指，首先要做的是國家層面上協調檢測材料的供應，專家表示，各個做檢測的機構，都面對其他機構的競爭，很多檢測用材料，例如棉棒、移液器、檢測用的試劑，都被州府和實驗室搶購。

新墨西哥州最大的醫療實驗室TriCore專家指，檢測材料缺乏導致他們檢測能力不足。

TriCore Reference實驗室代表Karissa Culbreath說：「我們若有足夠這些物料可用，每日便能做到一萬個測試，但我們就是材料不足，或者人力不夠。」

目前TriCore實驗室每日只能夠做3,700個檢測，比起一萬個少得多，而其中一個增加檢測資源的方法，就是增加使用《國防生產法》。

接受訪問的部分專家表示，特朗普政府應該放棄利用市場競爭來解決供應問題，同時也有專家指，這個時候應該讓科學來指導美國去抗疫。

Pierce說：「這不是一個市場主導的抗疫，這是應該公共衛生領域、學術領域和政府公衛力量一起做的事。」

聯邦衛生和公共服務部回應報導指，當局確有一個和各州合作的計劃，但一個國家層面的計劃不適合，因為每個州都有不同的需要，至於供應問題，當局表示，聯邦政府去管理每個檢測實驗室的供應是不切實際的。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。