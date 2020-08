美國新型病毒檢測是否做得足夠

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普政府早前表示,一定要改善全國的新冠病毒檢測,CNN走訪超過20名專家,究竟現在美國的檢測做得夠不夠呢?

美國醫科學院協會代表Heather Pierce說:「我們要有更好的國家策略來處理病毒檢測。」

CNN訪問超過20名來自不同州、不同檢測實驗室、檢測材料供應商、醫院等相關機構的專家,他們都表示在檢測方面,缺乏從聯邦層面的整體計劃。

但白宮抗疫小組負責改善病毒檢測的Brett Giroir表示,聯邦政府正在竭盡所能。

聯邦衛生部助理部長Bret Giroir說:「聯邦做得足夠,告訴我,我們應跟這些私人實驗室合作要做的東西,或他們自己沒做的,我很樂意去做。」

CNN報導引述專家指,首先要做的是國家層面上協調檢測材料的供應,專家表示,各個做檢測的機構,都面對其他機構的競爭,很多檢測用材料,例如棉棒、移液器、檢測用的試劑,都被州府和實驗室搶購。

新墨西哥州最大的醫療實驗室TriCore專家指,檢測材料缺乏導致他們檢測能力不足。

TriCore Reference實驗室代表Karissa Culbreath說:「我們若有足夠這些物料可用,每日便能做到一萬個測試,但我們就是材料不足,或者人力不夠。」

目前TriCore實驗室每日只能夠做3,700個檢測,比起一萬個少得多,而其中一個增加檢測資源的方法,就是增加使用《國防生產法》。

接受訪問的部分專家表示,特朗普政府應該放棄利用市場競爭來解決供應問題,同時也有專家指,這個時候應該讓科學來指導美國去抗疫。

Pierce說:「這不是一個市場主導的抗疫,這是應該公共衛生領域、學術領域和政府公衛力量一起做的事。」

聯邦衛生和公共服務部回應報導指,當局確有一個和各州合作的計劃,但一個國家層面的計劃不適合,因為每個州都有不同的需要,至於供應問題,當局表示,聯邦政府去管理每個檢測實驗室的供應是不切實際的。

