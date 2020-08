美國衛生部長將歷史性訪台 將與蔡英文會面

【有線新聞】

美國衛生部長阿扎將會到訪台灣,是自1979年以來訪台的最高級美國官員,期間會與總統蔡英文會面。台灣傳媒報道,阿扎下周一抵台、訪問4日。在北京,中國外交部提出嚴正交涉。

衛生部長阿札率團訪台的消息最先由美國在台協會公布,阿札是首位到訪台灣的美國衛生部長,亦是相隔6年再有美國內閣成員訪台。

阿札表示,此行旨在深化美國與台灣之間公共衛生合作的機會,又指台灣在新型肺炎疫情期間,甚至早在疫情之前就一直是全球衛生領域透明合作的典範,會傳達特朗普總統對台灣在衛生領域展現領導能力的支持,同時展示自由民主社會是保障及促進全民健康的最佳模式。

台灣表示,阿札會與總統蔡英文、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人會面。

這次是自1979年以來,美國最高層級官員出訪台灣,台方形容,證明了近年來在台美共同努力下雙方互信基礎穩固,溝通順暢,顯示美國對台的堅定支持和緊密友好關係,台灣會在既有良好基礎上,穩健提升台美全球合作夥伴關係,持續捍衛民主、自由及人權等價值。

在北京,中國外交部提出嚴正交涉,稱台灣問題是中美關係當中最重要、最敏感的問題,敦促停止一切形式的美台官方往來,不向台獨勢力發出任何錯誤信息。

