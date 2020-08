【有線新聞】

由英國議員組成的關注香港情況小組發表報告,要求英國政府制裁特首林鄭月娥及警務處處長。

英國國會的「跨黨派國會香港小組」發表80多頁報告,關注香港警隊在反修例示威中行為有否違反國際人權法、人道法精神及中英聯合聲明。

報告認為香港的人道救援工作者,即急救員、醫生及護士,過去工作受到人權侵害,批評警隊令受傷的示威者未能接受及時和適當的治療。

建議英國政府制裁容許有關情況發生的高級官員,如特首林鄭月娥及警務處處長,並防止曾擁護國安法及助長警暴人士可以享有英國給予香港人的保護,以及給BNO持有人的特別移民政策。

