特朗普受訪指美國疫情正受控 專家質疑說法

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統接受媒體訪問時，被主持人質疑為何美國染疫死亡人數這麼驚人，特朗普就聲稱，美國的疫情正受到控制，聯邦政府已盡所能對抗疫情，但事實究竟如何呢？

特朗普聲稱，美國的疫情正受到控制，聯邦政府已盡所能對抗疫情。

特朗普說：「現時我認為它正受到控制，我將告知你情況。」

記者Jonathan Swan問道：「疫情如何受控？每天有一千美國人死亡。」

特朗普說：「他們正死去是事實，就是如此，但不代表我們沒有盡力去做，它正受控，在盡可能控制下。」

不過傳染病學專家不同意特朗普的講法，因為目前仍然有超過32個州疫情失控地蔓延。

傳染病專家Jay Varkey醫生說：「我們對這疫症的全國應對令全國人感尷尬，白宮抗疫小組的數據完全支持Birx醫生所講，有超過32個州疫情仍然失控。」

疫苗的測試和病毒的追蹤仍然缺乏，一些疫情似乎受控的州份，再次出現反彈上升，當中包括新澤西州，當地的室內群聚人數由100人減至25人。

雖然有14個州，包括阿里桑那和佛羅里達州，在過去一星期新增的確診個案有下降，但有28個州的疫情穩定，當中許多正處於非常高的危險水平，醫療專家也認為，美國的疫情其實很嚴重。

Amy Compton-Phillips醫生說：「單看事實，美國佔全球人口約4%，就約有4分之1個案，美國肯定有問題。」

至於染疫死亡人數在27個州也正在上升，還有阿肯色州、喬治亞州、肯塔基州和西維珍尼亞州也錄得破紀錄的染疫住院人數。

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