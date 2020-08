特朗普受訪指美國疫情正受控 專家質疑說法

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統接受媒體訪問時,被主持人質疑為何美國染疫死亡人數這麼驚人,特朗普就聲稱,美國的疫情正受到控制,聯邦政府已盡所能對抗疫情,但事實究竟如何呢?

特朗普說:「現時我認為它正受到控制,我將告知你情況。」

記者Jonathan Swan問道:「疫情如何受控?每天有一千美國人死亡。」

特朗普說:「他們正死去是事實,就是如此,但不代表我們沒有盡力去做,它正受控,在盡可能控制下。」

不過傳染病學專家不同意特朗普的講法,因為目前仍然有超過32個州疫情失控地蔓延。

傳染病專家Jay Varkey醫生說:「我們對這疫症的全國應對令全國人感尷尬,白宮抗疫小組的數據完全支持Birx醫生所講,有超過32個州疫情仍然失控。」

疫苗的測試和病毒的追蹤仍然缺乏,一些疫情似乎受控的州份,再次出現反彈上升,當中包括新澤西州,當地的室內群聚人數由100人減至25人。

雖然有14個州,包括阿里桑那和佛羅里達州,在過去一星期新增的確診個案有下降,但有28個州的疫情穩定,當中許多正處於非常高的危險水平,醫療專家也認為,美國的疫情其實很嚴重。

Amy Compton-Phillips醫生說:「單看事實,美國佔全球人口約4%,就約有4分之1個案,美國肯定有問題。」

至於染疫死亡人數在27個州也正在上升,還有阿肯色州、喬治亞州、肯塔基州和西維珍尼亞州也錄得破紀錄的染疫住院人數。

