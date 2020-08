【有線新聞】

熱帶風暴伊薩亞斯(Isaias)吹襲美國東岸,最少6人死亡。

伊薩亞斯為弗吉尼亞州帶來狂風暴雨,有建築物受損,超過350萬戶停電。

伊薩亞斯星期一深夜以颶風姿態,在北卡羅來納州登陸,時速一度高達140公里,並引發多股龍捲風,兩人在露營車公園死亡,另外有大量建築物受損。

