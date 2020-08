洛杉磯台灣經文處有職員確診需關閉 業務轉移到舊金山（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導過,由於台灣防疫措施成功,許多僑民想回台灣避疫,造成台北駐舊金山經文處領務量大增,這兩天又因為洛杉磯經文處有職員確診關閉,所以業務全部轉移到舊金山。

台北駐舊金山經文處處長賴銘琪周二首次跟灣區華文媒體見面,第一件事就是要僑胞體諒辦理簽證人員的辛勞,由於辦理簽證護照人數激增,加上洛杉磯辦事處有職員確診,必須關閉14天,所以業務都轉到舊金山,光是周二一早的詢問電郵

就100多封,電話更是響不停。

賴銘琪說:「我們現在領務量比去年同期還多,加上最近因為洛杉磯辦事處發生有僱員確診情況,所以領務部門暫時關閉,所以我們舊金山辦事處領務量更加的多,同事都非常辛苦,每天加班,我藉這個機會跟僑胞呼籲,希望大家能體諒領務同仁辛勞,加州疫情嚴峻,所以我們採用的是一三五、二四六分流上班,來保障員工健康,萬一確診後整個處受到感染。」

賴銘琪說,已經加派人手同時也跟,外交部申請大型的消毒箱,讓職員工作的安心。

賴銘琪說:「因為現在申請案件都是郵寄,每天這麼多郵寄,同事會怕,怎麼辦,先消毒,他們也請求是不是我們舊金山辦事處整個職僱員也去做一次篩檢,這樣確保同事健康無虞之下,才能更安心的服務僑胞。」

賴銘琪說上任後,會繼續的捐贈防護設備,給州及地方政府,並分享台灣的抗疫經驗。

他說台灣邦交國只剩下15個,但台灣矽谷、醫療技術及NGO非政府組織是台灣的軟實力,要大力的宣傳。

