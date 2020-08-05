洛杉磯台灣經文處有職員確診需關閉 業務轉移到舊金山（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導過，由於台灣防疫措施成功，許多僑民想回台灣避疫，造成台北駐舊金山經文處領務量大增，這兩天又因為洛杉磯經文處有職員確診關閉，所以業務全部轉移到舊金山。

台北駐舊金山經文處處長賴銘琪周二首次跟灣區華文媒體見面，第一件事就是要僑胞體諒辦理簽證人員的辛勞，由於辦理簽證護照人數激增，加上洛杉磯辦事處有職員確診，必須關閉14天，所以業務都轉到舊金山，光是周二一早的詢問電郵

就100多封，電話更是響不停。

賴銘琪說：「我們現在領務量比去年同期還多，加上最近因為洛杉磯辦事處發生有僱員確診情況，所以領務部門暫時關閉，所以我們舊金山辦事處領務量更加的多，同事都非常辛苦，每天加班，我藉這個機會跟僑胞呼籲，希望大家能體諒領務同仁辛勞，加州疫情嚴峻，所以我們採用的是一三五、二四六分流上班，來保障員工健康，萬一確診後整個處受到感染。」

賴銘琪說，已經加派人手同時也跟，外交部申請大型的消毒箱，讓職員工作的安心。

賴銘琪說：「因為現在申請案件都是郵寄，每天這麼多郵寄，同事會怕，怎麼辦，先消毒，他們也請求是不是我們舊金山辦事處整個職僱員也去做一次篩檢，這樣確保同事健康無虞之下，才能更安心的服務僑胞。」

賴銘琪說上任後，會繼續的捐贈防護設備，給州及地方政府，並分享台灣的抗疫經驗。

他說台灣邦交國只剩下15個，但台灣矽谷、醫療技術及NGO非政府組織是台灣的軟實力，要大力的宣傳。

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