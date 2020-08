舊金山衛生局長指暫無計劃重啟經濟

【KTSF 郭柟報導】

舊金山的總確診個案接近7,000宗,死亡人數維持在61人,舊金山衛生局局長Grant Colfax周二表示,暫時未計劃重啟經濟。

Colfax指出,現時舊金山每日平均新增90幾宗確診,雖然比兩星期前稍為回落,目前未知幾時可以再進一步重啟經濟。

Colfax說:「這是舊金山的衛生指標之一,單日增加超過50宗已屬危險水平,高度戒備,這個水平持續了至少6星期,我們繼續暫停重啟經濟,這也令最近增幅減慢*

他又表示,舊金山現時追蹤到七成至八成的確診者接觸史,目標是達九成。

對於舊金山幾時可以復課,Colfax表示未有確實日期。

另外,舊金山的殘疾與老人服務部呼籲疫情期間無法取得食物的長者或有弱勢社群,如果需要送餐服務,可以致電311查詢。

該部門又表示,自從疫情爆發,全市有超過2.5萬人向CalFresh計劃申請糧食券,他們呼籲失業人士申請CalFresh,又指現時有6萬幾人正領取糧食券。

