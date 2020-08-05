實驗室數據出問題 Santa Clara縣無法掌握疫情走向

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody表示，由於全州實驗室統計確診人數的電腦系統出現問題，導致縣內最近無法得出準確數字，令衛生當局無法掌握疫情走向。

Cody說：「不只是不方便，數據統計有問題，令到我們不知疫情去向，增長的速度。」

Sara Cody表示，縣內最近多了35歲或以下的年青人，以及拉美裔居民感染新型肺炎，她又指雖然住院人數變得穩定，但是疫情仍然肆虐，呼籲居民即使在戶外都不要忘記戴口罩，以及保持社交距離。

Cody說：「我們都有傾向想親近熟人，但這也是新冠病毒傳播的方法。」

對於早前有報導指，縣內多間Costco超市發生多宗集體感染的案件，Cody並沒有回應究竟有無更多類似案例發生，只是表示成立了專責小組，調查多個工作場所的衛生情況。

另外，對於州府周二容許小學申請豁免，重開親身授課，Cody表示，Santa Clara縣未有計劃重開小學。

Cody說：「作為一個社區，送小朋友回校上課的最佳方法，是減低確診人數。」

根據Santa Clara縣府網站，縣內周三多101宗確診個案，總數達到1.1萬幾宗，另外多4人死亡，累計196人死亡，但是因為電腦問題，Cody預料系統修好之後，實際數字會更高。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。