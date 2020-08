實驗室數據出問題 Santa Clara縣無法掌握疫情走向

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody表示,由於全州實驗室統計確診人數的電腦系統出現問題,導致縣內最近無法得出準確數字,令衛生當局無法掌握疫情走向。

Cody說:「不只是不方便,數據統計有問題,令到我們不知疫情去向,增長的速度。」

Sara Cody表示,縣內最近多了35歲或以下的年青人,以及拉美裔居民感染新型肺炎,她又指雖然住院人數變得穩定,但是疫情仍然肆虐,呼籲居民即使在戶外都不要忘記戴口罩,以及保持社交距離。

Cody說:「我們都有傾向想親近熟人,但這也是新冠病毒傳播的方法。」

對於早前有報導指,縣內多間Costco超市發生多宗集體感染的案件,Cody並沒有回應究竟有無更多類似案例發生,只是表示成立了專責小組,調查多個工作場所的衛生情況。

另外,對於州府周二容許小學申請豁免,重開親身授課,Cody表示,Santa Clara縣未有計劃重開小學。

Cody說:「作為一個社區,送小朋友回校上課的最佳方法,是減低確診人數。」

根據Santa Clara縣府網站,縣內周三多101宗確診個案,總數達到1.1萬幾宗,另外多4人死亡,累計196人死亡,但是因為電腦問題,Cody預料系統修好之後,實際數字會更高。

