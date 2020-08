聖荷西市議會提案對市內兩家賭場加稅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西市議會提案,提高對市內兩家賭場的徵稅,但允許賭場增加賭桌,選民將在11月選舉中就這提案表決。

聖荷西現有兩家賭場,Bay 101和Casino Matrix,在2018至2019年的財政年中,市府從賭場稅中收取了1,890萬,投入市府的一般基金,支付如公共安全、圖書館和公園的項目,剛結束的財政年中,也正因為受到疫情的衝擊,收取到的賭場稅降低28%至1,350萬。

聖荷西市議會建議允許兩家賭場各加15張賭桌,並同時增加對賭場的稅務,從目前的15%增加到16.5%,預計將給市府每年增加1,500萬的賭場稅收入。

市府官員表示,市府急需額外收入,來支付災難應對項目、無家可歸項目和公共安全項目,特別是在當前面對疫情下,這個額外收入可以從增加賭桌和增加賭場稅取得。

兩家賭場暫時沒有對提案發表意見,市府最後一次對賭場加稅也是通過選民表決在2010年,從13%到15%,而也增加賭桌從40桌到目前的49桌。

11月的提案要是被選民通過,將從2021年1月1日開始實行。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。