美國國務卿蓬佩奧周二發聲明,譴責中共企圖迫在海外的民主倡導者,他表明美國會保護流亡海外的香港民主派人士。

蓬佩奧的聲明以「中共的治外法權專制主義」為題目,指「中共不能容忍人民的自由思想,正在加緊企圖將影響力伸展到中國境外,他表明美國及其他自由國家會繼續保護國民,免受北京專制主義的長臂傷害」。

香港政府引用港區國安法,通緝羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民及黃台仰等6個身在海外的香港民主派人士,消息指當中的朱牧民是美國公民,他推動國會通過《香港人權與民主自由法》。

蓬佩奧也發推文指出,中共必須停止在新疆違反人權的行為,美國制裁新疆的產品、建築公司,以及其中兩名新疆官員,是向中國表明如果中國想參與世界舞台,就不能有這類的行為。

