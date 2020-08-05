加州11月選舉共12項州提案供選民表決（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州選民在今年11月的選舉中，將對12項州提案表決，當中涉及的議題包括稅收、選舉規則和平權方面的議題。

加州14號提案將允許州府發行55億公債，來進行幹細胞方面的研究工作，提案也將包括條文，讓一般病人更加容易取得幹細胞科研項目的治療。

15號提案將對1978年通過的13號地稅提案做出一定的修改，今年的提案提議修改商業地產方面的稅收，商業地產業主必須就地產的市場價格繳稅，過度期為3年，而民宅方面的地稅則保持不變。

16號提案將推翻加州24年前通過的209號提案，209號提案禁止加州在政府合約項目和大學收生方面，考慮族裔和性別等因素，16號提案將允許加州實行平權法。

17號提案建議允許假釋中的人投票，加州憲法目前只允許刑滿的囚犯投票，意味著犯人獲得假釋，仍必須等到所有刑期滿之後才能投票，一項研究顯示，要是通過，將影響4萬個在假釋中犯人的投票權。

18號提案也和投票權有關，加州目前的投票年齡是18歲，這項修憲提案，將允許一些17歲的居民在3月初選中投票，條件是他們必須在11月的時候超過18歲，提案目的是要讓在11月滿18歲的選民，可以參與全年選舉期的投票活動。

19號提案又是跟地稅有關，提案將允許55歲或以上的屋主，在買新房子的時候，支付和舊房子同等或更低的地稅。

於此同時，19號提案也將禁止屋主將地契轉給孩子，地稅卻按照舊稅額支付，除非是屋主保留住在這房子中，也將限制轉手房價不變的數額。

20號提案將增加對假釋中犯人和財產罪犯的刑罰，並設立兩項新的盜竊項目，連環盜竊指的是嫌犯有同類前科，有組織性的商店盜竊，針對的是兩個人或以上，並在6個月之內進行這兩項罪行都屬重罪，會包括監禁。

21號提案和租金管制有關，提案建議對屋齡超過15年的住屋實行租金管制，但是不包括獨立屋，而要是有新租戶搬入的話，提案也建議設定業主可以提高租金的數額。

22號提案提議為零工設立特別的規則，加州議會早前通過的AB5號提案，規定公司必須將零工當成是一般雇員，提供相關福利，一些靠零工模式營運的公司，像是網的公司Uber和Lyft提出的22號提案，將特別指定這些零工為承包商，給予一定的福利，但不等於是僱員。

23號提案建議規定州內的600間洗腎中心，在營運的時間內必須有至少一位醫生，並必須對所有病人，不論是私人保險，或是Medi-Cal病人，一律提供同等服務。

24號提案建議加強消費者隱私保障，提案將規定更多企業遵守現有的消費者隱私法，提高針對分享孩童資料的罰款，並在州府設立消費者保護單位。

25號提案提議推翻加州議會在兩年前通過，停止對嫌犯收保釋金的制度，因為有保釋金公司反對，新制度至今仍未實行，加州選民將決定是否延續現有保釋金的制度，還是讓法官決定等待審訊的嫌犯能否取保在外。

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