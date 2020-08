加州11月選舉共12項州提案供選民表決（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州選民在今年11月的選舉中,將對12項州提案表決,當中涉及的議題包括稅收、選舉規則和平權方面的議題。

加州14號提案將允許州府發行55億公債,來進行幹細胞方面的研究工作,提案也將包括條文,讓一般病人更加容易取得幹細胞科研項目的治療。

15號提案將對1978年通過的13號地稅提案做出一定的修改,今年的提案提議修改商業地產方面的稅收,商業地產業主必須就地產的市場價格繳稅,過度期為3年,而民宅方面的地稅則保持不變。

16號提案將推翻加州24年前通過的209號提案,209號提案禁止加州在政府合約項目和大學收生方面,考慮族裔和性別等因素,16號提案將允許加州實行平權法。

17號提案建議允許假釋中的人投票,加州憲法目前只允許刑滿的囚犯投票,意味著犯人獲得假釋,仍必須等到所有刑期滿之後才能投票,一項研究顯示,要是通過,將影響4萬個在假釋中犯人的投票權。

18號提案也和投票權有關,加州目前的投票年齡是18歲,這項修憲提案,將允許一些17歲的居民在3月初選中投票,條件是他們必須在11月的時候超過18歲,提案目的是要讓在11月滿18歲的選民,可以參與全年選舉期的投票活動。

19號提案又是跟地稅有關,提案將允許55歲或以上的屋主,在買新房子的時候,支付和舊房子同等或更低的地稅。

於此同時,19號提案也將禁止屋主將地契轉給孩子,地稅卻按照舊稅額支付,除非是屋主保留住在這房子中,也將限制轉手房價不變的數額。

20號提案將增加對假釋中犯人和財產罪犯的刑罰,並設立兩項新的盜竊項目,連環盜竊指的是嫌犯有同類前科,有組織性的商店盜竊,針對的是兩個人或以上,並在6個月之內進行這兩項罪行都屬重罪,會包括監禁。

21號提案和租金管制有關,提案建議對屋齡超過15年的住屋實行租金管制,但是不包括獨立屋,而要是有新租戶搬入的話,提案也建議設定業主可以提高租金的數額。

22號提案提議為零工設立特別的規則,加州議會早前通過的AB5號提案,規定公司必須將零工當成是一般雇員,提供相關福利,一些靠零工模式營運的公司,像是網的公司Uber和Lyft提出的22號提案,將特別指定這些零工為承包商,給予一定的福利,但不等於是僱員。

23號提案建議規定州內的600間洗腎中心,在營運的時間內必須有至少一位醫生,並必須對所有病人,不論是私人保險,或是Medi-Cal病人,一律提供同等服務。

24號提案建議加強消費者隱私保障,提案將規定更多企業遵守現有的消費者隱私法,提高針對分享孩童資料的罰款,並在州府設立消費者保護單位。

25號提案提議推翻加州議會在兩年前通過,停止對嫌犯收保釋金的制度,因為有保釋金公司反對,新制度至今仍未實行,加州選民將決定是否延續現有保釋金的制度,還是讓法官決定等待審訊的嫌犯能否取保在外。

