【KTSF 郭柟報導】

加州周二多4,526人確診,總數達51.9萬宗,另外多113人死亡,兩星期平均確診率是6.7%,加州衛生部長表示,由於電腦出現問題,最近的確診數字可能被低估。

加州衛生部長Mark Ghaly表示,由於實驗室的電腦系統出現問題,各個縣的確診者統計數字可能有偏差,比起真實數字低。

Ghaly說:「州府正盡力解決問題,不過住院和ICU人數就不受影響。」

Ghaly表示,現時全州進行了830萬個測試,目標是做到更快的測試,另外又指中谷地區仍然是確診率最高的地區。

Ghaly另外呼籲出現徵狀的人應馬上自我隔離,不要等到檢測結果才開始隔離。

