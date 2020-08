【KTSF】

疫情期間,防疫相關產品持續熱賣,清潔消毒的濕紙巾就經常缺貨,這個現象會持續到2021年。

根據全球最大的清潔產品製造商Clorox指出,清潔濕紙巾短缺的現象將持續到明年,該公司生產的濕紙巾佔45%的市場份額,儘管該公司已經非常激進的提高生產量,但仍然遠遠無法滿足需求.

隨著新冠肺炎疫情將持續到進入明年,再加上即將到來的季節性流感以及感冒,該公司要花一年的時間才能完全趕上市場需要的產量.

Clorox主導總值高達十億美元的清潔濕紙巾市場,該公司自疫情以來,銷量已經上升22%。

