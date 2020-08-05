舊金山華埠組織助餐館申請牌照在戶外做生意（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了鼓勵舊金山華埠更多餐館參與市府的共享空間計劃，中華總商會與華協中心合作，協助餐館申請這個計劃，並為商戶提供500元撥款，改建戶外空間。

為了讓商戶有更多空間做生意，舊金山市府早前推出共享空間計劃，讓商戶在店外的行人道，或者利用停車位做生意。

不過在華埠，利用這個計劃的商戶不多，中華總商會表示，很多商戶反映，是市府繁複的申請程序令他們卻步。

中華總商會第一副會長黃英豪（Harland Wong）說：「因為我們做過調查，有很多華埠餐館都覺得有困難去申請牌照，還有他們不懂去拿鐵馬，我們商會與華協中心就一起找到25,000元出來幫餐館，幫他們拿鐵馬，然後給幾百元讓他們能買設備，去設置戶外用餐區。」

商會表示，會有專人為餐館申請戶外做生意的牌照，得到市府的許可後，會資助每間餐館500元，用作改建戶外空間費用，希望鼓勵多些餐館參與，從而振興華埠的經濟，這500元是以先到先得的模式發放，暫時只適用於餐館。

幸福餅家老闆娘張小姐說：「這個疫情現在是陪著我們一起生活，我們要適應它，努力與它共存，但不互相牴觸，我們做好我們的清潔，好好保護自己，亦好好保護我們的食客。」

在華埠，不是間間餐館都是用於共享空間計劃，如果剛剛位處斜路上，或者門外又沒有停車位轉做共享空間，商會又有什麼辦法幫忙呢？

黃英豪說：「我們都想，希望將來能夠關閉整條Grant街，如果我們能關Grant街，我們就能有更多公共空間，即是像一個美食廣場，客人去哪一間餐館都行，買了餐後，就可以拿去Grant街，坐下來吃。」

每個周末，Grant街3個路口都不准行車，變為步行街，讓餐館在戶外接待顧客，不過近日就有40多個商戶聯署反對這個計劃。

消息指，市府與社區正商討封閉天后廟街，讓商戶做生意，但由於未得到所有商戶的共識，因此暫時未有定案。

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