舊金山華埠組織助餐館申請牌照在戶外做生意（視頻）

為了鼓勵舊金山華埠更多餐館參與市府的共享空間計劃,中華總商會與華協中心合作,協助餐館申請這個計劃,並為商戶提供500元撥款,改建戶外空間。

為了讓商戶有更多空間做生意,舊金山市府早前推出共享空間計劃,讓商戶在店外的行人道,或者利用停車位做生意。

不過在華埠,利用這個計劃的商戶不多,中華總商會表示,很多商戶反映,是市府繁複的申請程序令他們卻步。

中華總商會第一副會長黃英豪(Harland Wong)說:「因為我們做過調查,有很多華埠餐館都覺得有困難去申請牌照,還有他們不懂去拿鐵馬,我們商會與華協中心就一起找到25,000元出來幫餐館,幫他們拿鐵馬,然後給幾百元讓他們能買設備,去設置戶外用餐區。」

商會表示,會有專人為餐館申請戶外做生意的牌照,得到市府的許可後,會資助每間餐館500元,用作改建戶外空間費用,希望鼓勵多些餐館參與,從而振興華埠的經濟,這500元是以先到先得的模式發放,暫時只適用於餐館。

幸福餅家老闆娘張小姐說:「這個疫情現在是陪著我們一起生活,我們要適應它,努力與它共存,但不互相牴觸,我們做好我們的清潔,好好保護自己,亦好好保護我們的食客。」

在華埠,不是間間餐館都是用於共享空間計劃,如果剛剛位處斜路上,或者門外又沒有停車位轉做共享空間,商會又有什麼辦法幫忙呢?

黃英豪說:「我們都想,希望將來能夠關閉整條Grant街,如果我們能關Grant街,我們就能有更多公共空間,即是像一個美食廣場,客人去哪一間餐館都行,買了餐後,就可以拿去Grant街,坐下來吃。」

每個周末,Grant街3個路口都不准行車,變為步行街,讓餐館在戶外接待顧客,不過近日就有40多個商戶聯署反對這個計劃。

消息指,市府與社區正商討封閉天后廟街,讓商戶做生意,但由於未得到所有商戶的共識,因此暫時未有定案。

