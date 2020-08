疫情影響生意 舊金山華埠商戶推優惠吸客（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的疫情還未有緩和跡象,為了維持生計,舊金山華埠多個商戶各自推出推廣活動吸引顧客,希望同時帶旺華埠經濟。

書法家陸潮基正在題字,以「誠信輝煌 穩如泰山」來祝賀金門餅食公司開業58周年紀念。

金門餅食公司老闆陳展明(Kevin Chan)說:「58年不是那麼容易,特別今年的疫情,真的非常慘淡,你看我這裡,平時暑假是排長龍的,有人過來看,過來吃個餅,很開心,整條巷都很開心,是喜氣洋洋,今年是人影都不見兩個。」

陳展明表示,過去幾個月,有開門的日子,每天的生意額不到兩百元,計上人工、電費及原材料等,完全是入不敷支,他形容是賣一包餅,蝕兩包的錢,因此中途停業了一段時間。

周三是公司開業58周年的日子,趁著這個機會,陳展明從周三起至8月15日,推出買6包餅送兩包的優惠。

陳展明說:「我做這個推廣,不只是為了我們本身的籤語餅怎樣去生存,我想整體華埠來生存,我人生的目標就是想整體華埠來生存,因為華埠是我們的根,是我們的家,如果我們的根及家都沒有了,還談甚麼做生意。」

除了籤語餅外,華埠40多個商戶加入一個微信群組,各自推出優惠,當顧客購物時,出示群組裡的優惠劵,就可以享有折扣優惠,或者有東西送。

德興燒臘老闆陳德和說:「燒豬平日賣7.99元,現在賣4.99元,今天特價,不收稅,我們開業20周年。」

位於Stockton街的德興燒臘是其中一間提供優惠的商舖,凡出示微信優惠劵,購買每隻原價18元的鹽焗雞或沙姜雞即減兩元,另外買滿40元再減5元。

陳德和說:「好像是燒肉,我們原來賣7.99元,到賣5.99元,現在又特價賣4.99元,是一磅,所以基本差不多沒有錢賺,是保住員工有工做,現在生存最重要。」

老闆表示,因為他們賣的是食物,算是提供必要服務,在疫情期間一直有開門做生意,但生意大不如前。

陳德和說:「其實生意對我們影響很大,起碼餐館,公所那些,都沒有向我們拿貨,單靠賣門市,生意應該起碼少了3分之1。」

位於Vallejo街的茂生源經營花旗參生意,老闆推出買兩磅花旗參送一磅的優惠,而購買花旗參以外的包裝乾貨都享有八折優惠,因為老闆容許顧客挑選花旗參,為了保持衛生,茂生源會為顧客免費提供口罩及手套。

茂生源老闆劉彩江說:「我都希望每一個市民身體健康,平安渡過這個疫情,(但會蝕嗎?)那也沒辦法,現在疫情,對於現時經濟,本人都想激活它,能夠一如既往,能夠向以前的旺盛。」

由於這些優惠暫時只在微信群組裡推廣,靠的是朋友與朋友之間的分享,普及度未算很高,這個群組由新僑服務中心一名員工用公餘時間幫忙組織,她正研究新辦法,讓更多市民知道這些優惠。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。