疫情影響生意 舊金山華埠商戶推優惠吸客（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的疫情還未有緩和跡象，為了維持生計，舊金山華埠多個商戶各自推出推廣活動吸引顧客，希望同時帶旺華埠經濟。

書法家陸潮基正在題字，以「誠信輝煌 穩如泰山」來祝賀金門餅食公司開業58周年紀念。

金門餅食公司老闆陳展明（Kevin Chan）說：「58年不是那麼容易，特別今年的疫情，真的非常慘淡，你看我這裡，平時暑假是排長龍的，有人過來看，過來吃個餅，很開心，整條巷都很開心，是喜氣洋洋，今年是人影都不見兩個。」

陳展明表示，過去幾個月，有開門的日子，每天的生意額不到兩百元，計上人工、電費及原材料等，完全是入不敷支，他形容是賣一包餅，蝕兩包的錢，因此中途停業了一段時間。

周三是公司開業58周年的日子，趁著這個機會，陳展明從周三起至8月15日，推出買6包餅送兩包的優惠。

陳展明說：「我做這個推廣，不只是為了我們本身的籤語餅怎樣去生存，我想整體華埠來生存，我人生的目標就是想整體華埠來生存，因為華埠是我們的根，是我們的家，如果我們的根及家都沒有了，還談甚麼做生意。」

除了籤語餅外，華埠40多個商戶加入一個微信群組，各自推出優惠，當顧客購物時，出示群組裡的優惠劵，就可以享有折扣優惠，或者有東西送。

德興燒臘老闆陳德和說：「燒豬平日賣7.99元，現在賣4.99元，今天特價，不收稅，我們開業20周年。」

位於Stockton街的德興燒臘是其中一間提供優惠的商舖，凡出示微信優惠劵，購買每隻原價18元的鹽焗雞或沙姜雞即減兩元，另外買滿40元再減5元。

陳德和說：「好像是燒肉，我們原來賣7.99元，到賣5.99元，現在又特價賣4.99元，是一磅，所以基本差不多沒有錢賺，是保住員工有工做，現在生存最重要。」

老闆表示，因為他們賣的是食物，算是提供必要服務，在疫情期間一直有開門做生意，但生意大不如前。

陳德和說：「其實生意對我們影響很大，起碼餐館，公所那些，都沒有向我們拿貨，單靠賣門市，生意應該起碼少了3分之1。」

位於Vallejo街的茂生源經營花旗參生意，老闆推出買兩磅花旗參送一磅的優惠，而購買花旗參以外的包裝乾貨都享有八折優惠，因為老闆容許顧客挑選花旗參，為了保持衛生，茂生源會為顧客免費提供口罩及手套。

茂生源老闆劉彩江說：「我都希望每一個市民身體健康，平安渡過這個疫情，（但會蝕嗎？）那也沒辦法，現在疫情，對於現時經濟，本人都想激活它，能夠一如既往，能夠向以前的旺盛。」

由於這些優惠暫時只在微信群組裡推廣，靠的是朋友與朋友之間的分享，普及度未算很高，這個群組由新僑服務中心一名員工用公餘時間幫忙組織，她正研究新辦法，讓更多市民知道這些優惠。

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