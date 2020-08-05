Santa Clara縣選民需表決是否加銷售稅為Caltrain集資

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區大眾運輸系統Caltrain因為疫情也出現財務困境，南灣Santa Clara縣議會為協助Caltrain籌集資金，周二一致通過增加銷售稅的提案，將放入今年11月的選票，由選民投票表決。

在舊金山4街與Townsend街交界的Caltrain車站，下午通勤高峰期通常有很多等車的乘客，但目前正值疫情期間，車站格外安靜，乘客量下降約七成，為維持這個77英里長的大眾交通系統，地方政府正在想辦法。

Santa Clara縣議會主席Cindy Chavez說：「從來沒有這麼多人向我要求向他們徵稅，這說明人們知道Caltrain的價值。」

今年11月選舉，舊金山和San Mateo縣也分別有銷售稅提案，協助Caltrain籌集營運資金，提案包括兩部分，第一，徵收8美分銷售稅，為期30年；第二，監督Caltrain對資金管理的透明度。

聖荷西市長Sam Liccardo表示，很高興能取得成果，使Caltrain能繼續拓展服務，同時進行長久未進行改革，這也將對納稅人更加負責。

Santa Clara縣的這項銷售稅提案，需要3分之2選民贊成才能獲得通過。

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