Santa Clara縣選民需表決是否加銷售稅為Caltrain集資

灣區大眾運輸系統Caltrain因為疫情也出現財務困境,南灣Santa Clara縣議會為協助Caltrain籌集資金,周二一致通過增加銷售稅的提案,將放入今年11月的選票,由選民投票表決。

在舊金山4街與Townsend街交界的Caltrain車站,下午通勤高峰期通常有很多等車的乘客,但目前正值疫情期間,車站格外安靜,乘客量下降約七成,為維持這個77英里長的大眾交通系統,地方政府正在想辦法。

Santa Clara縣議會主席Cindy Chavez說:「從來沒有這麼多人向我要求向他們徵稅,這說明人們知道Caltrain的價值。」

今年11月選舉,舊金山和San Mateo縣也分別有銷售稅提案,協助Caltrain籌集營運資金,提案包括兩部分,第一,徵收8美分銷售稅,為期30年;第二,監督Caltrain對資金管理的透明度。

聖荷西市長Sam Liccardo表示,很高興能取得成果,使Caltrain能繼續拓展服務,同時進行長久未進行改革,這也將對納稅人更加負責。

Santa Clara縣的這項銷售稅提案,需要3分之2選民贊成才能獲得通過。

