周二凌晨,加州的空軍基地進行了一次洲際彈道導彈在太平洋的試射。

該枚Minuteman 3洲際彈道導彈在周二凌晨12點21分,在中加州Vandenberg空軍基地發射。

該導彈沒有攜帶彈頭,飛行了4,200英里到達馬紹爾群島的瓜加林環礁。

當局表示,今次發射是一次測試發射,而這些測試對於維護老化的Minuteman 3核武器系統至關重要。

空軍表示,今次試射並不是對目前世界事件的反應,而測試發射的日程在3至5年前制定,一次發射就要計劃半年到一年時間。

