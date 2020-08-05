黎巴嫩爆炸造成貝魯特市內大範圍破壞

【有線新聞】

貝魯特大爆炸摧毀市內大範圍地區，電力及通訊供應中斷。有久歷戰火的當地人形容爆炸威力前所未見。

原本在商場內休閒購物的顧客，在爆炸之後神色慌張，有人被塌下來的玻璃壓著，失去知覺。

當時有教堂正網上直播彌撒，突然停電，神父被瓦礫擊中，這對父子當時在家中，躲到桌底暫避，有人抱著女童跑離陽台。

室內有人被爆炸的衝擊波拋出走廊，有經歷過戰火和炸彈襲擊的當地人形容這次爆炸威力前所未見。目擊者表示：「爆炸威力甚大，猶如火山爆發。我一生中從未經歷那巨響、濃煙，受影響範圍之廣，多少人親耳所聞，算是黎巴嫩第一次。」

英國《每日星報》在貝魯特市區的辦公室一片凌亂，走廊有假天花塌下，距離爆炸中心點1.6公里的總理府亦受波及，當地傳媒報道，總理迪亞卜的妻女受輕傷。

全市電力及通訊系統癱瘓。有人借出地方作臨時避難中心，亦有網友在社交網站整合家屬尋人啟事及死傷者名單等，提供即時消息。

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