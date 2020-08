黎巴嫩爆炸造成貝魯特市內大範圍破壞

【有線新聞】

貝魯特大爆炸摧毀市內大範圍地區,電力及通訊供應中斷。有久歷戰火的當地人形容爆炸威力前所未見。

原本在商場內休閒購物的顧客,在爆炸之後神色慌張,有人被塌下來的玻璃壓著,失去知覺。

當時有教堂正網上直播彌撒,突然停電,神父被瓦礫擊中,這對父子當時在家中,躲到桌底暫避,有人抱著女童跑離陽台。

室內有人被爆炸的衝擊波拋出走廊,有經歷過戰火和炸彈襲擊的當地人形容這次爆炸威力前所未見。目擊者表示:「爆炸威力甚大,猶如火山爆發。我一生中從未經歷那巨響、濃煙,受影響範圍之廣,多少人親耳所聞,算是黎巴嫩第一次。」

英國《每日星報》在貝魯特市區的辦公室一片凌亂,走廊有假天花塌下,距離爆炸中心點1.6公里的總理府亦受波及,當地傳媒報道,總理迪亞卜的妻女受輕傷。

全市電力及通訊系統癱瘓。有人借出地方作臨時避難中心,亦有網友在社交網站整合家屬尋人啟事及死傷者名單等,提供即時消息。

