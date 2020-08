貝魯特爆炸增至135人亡 海關據報多次要求轉走化學品

【有線新聞】

黎巴嫩首都貝魯特港口區一個倉庫大爆炸,增至135人死亡、約5千人傷,爆炸近乎波及整個貝魯特,估計仍有人被困瓦礫。初步懷疑是數年前充公的化學品爆炸,報道指海關六度要求轉走化學品,但當局都未有理會。

爆炸發生後16小時,救援人員在瓦礫堆中,救出一名27歲的男子。他清醒、由擔架抬走治理。

這場大爆炸,一夜間令貝魯特港口區變成廢墟,彷如經歷世界末日一樣,住宅區幾乎夷為平地,很多東西都被粉碎,有倒塌危險。主要街道散落著瓦礫和損毀的車輛。至於發生爆炸的港口,海邊炸出大坑。

涉事倉庫剩下一邊仍然殘存,全國周三起哀悼3日。總統奧恩到現場視察,又主持緊急內閣會議,他稱貝魯特變成災難城市,呼籲其他國家伸出援手。

港口大爆炸周二傍晚6時左右發生,接連出現2次猛烈爆炸,橙色濃煙湧上半空,引發巨大衝擊波和蘑菇雲,爆炸威力相當於3.5級地震。衝擊波及遠處行駛中車輛,甚至240公里外的塞浦路斯都有震感。

黎巴嫩當局認為大爆炸元凶,是存放在倉庫內的2750噸硝酸銨,物料6年前由貨船充公,具高爆炸性,可用作炸藥或肥料。總統奧恩指倉庫一直無採取安全措施,不能接受。

當地傳媒指倉庫有焊接工程修補破洞,火花觸發化學品爆炸。

至於為何硝酸銨放在港口多年?報道指海關官員,曾經6次向司法部門發出通告,稱儲存在貝魯特港口的硝酸銨非常危險,要求運走,但海關官員從未收到回覆,最終釀成悲劇。

