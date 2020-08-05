貝魯特爆炸增至135人亡 海關據報多次要求轉走化學品

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黎巴嫩首都貝魯特港口區一個倉庫大爆炸，增至135人死亡、約5千人傷，爆炸近乎波及整個貝魯特，估計仍有人被困瓦礫。初步懷疑是數年前充公的化學品爆炸，報道指海關六度要求轉走化學品，但當局都未有理會。

爆炸發生後16小時，救援人員在瓦礫堆中，救出一名27歲的男子。他清醒、由擔架抬走治理。

這場大爆炸，一夜間令貝魯特港口區變成廢墟，彷如經歷世界末日一樣，住宅區幾乎夷為平地，很多東西都被粉碎，有倒塌危險。主要街道散落著瓦礫和損毀的車輛。至於發生爆炸的港口，海邊炸出大坑。

涉事倉庫剩下一邊仍然殘存，全國周三起哀悼3日。總統奧恩到現場視察，又主持緊急內閣會議，他稱貝魯特變成災難城市，呼籲其他國家伸出援手。

港口大爆炸周二傍晚6時左右發生，接連出現2次猛烈爆炸，橙色濃煙湧上半空，引發巨大衝擊波和蘑菇雲，爆炸威力相當於3.5級地震。衝擊波及遠處行駛中車輛，甚至240公里外的塞浦路斯都有震感。

黎巴嫩當局認為大爆炸元凶，是存放在倉庫內的2750噸硝酸銨，物料6年前由貨船充公，具高爆炸性，可用作炸藥或肥料。總統奧恩指倉庫一直無採取安全措施，不能接受。

當地傳媒指倉庫有焊接工程修補破洞，火花觸發化學品爆炸。

至於為何硝酸銨放在港口多年？報道指海關官員，曾經6次向司法部門發出通告，稱儲存在貝魯特港口的硝酸銨非常危險，要求運走，但海關官員從未收到回覆，最終釀成悲劇。

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