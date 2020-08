【KTSF】

最新研究發現,憑頭髮就可以知道大家是否吃得健康。

猶他大學的研究人員,在全國65個城市的髮廊收集頭髮樣本做化驗。

結果發現,美國人飲食中,動物蛋白如肉類和奶制品佔57%,在較多基層居住的郵區,居民就攝取更多動物蛋白。

此外剪髮的價錢也跟一個人的日常飲食有某種關係,剪頭髮的價錢越便宜,那些去剪頭髮的人越攝取多動物蛋白。

以往有研究曾指出,多肉少菜的飲食,與多種健康問題有關,例如心臟病。

