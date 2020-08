世衛指多國醫療專家將在武漢確認新冠病毒來源

【KTSF 吳宇斌報導】

世界衛生組織周一表示,在中國調查新冠狀病毒起源的先遣專家任務已完成,接著將由多國專家學者在武漢展開流行病學研究,以確認初期案例的傳播來源。

世衛總幹事譚德塞周一表示,關於研究引起新冠病毒起源,世衛先前派往中國的先遣專家已結束任務,為進一步查明病毒來源奠下基礎。

世衛突發衛生事件執行主任Mike Ryan表示,先遣專家們提供了初步數據,但尚未詳細溝通,因此關於武漢海鮮市場是不是源頭的資訊還不完整,需要深入溯源新型冠狀病毒,是何時何地從動物傳播至人類。

譚德塞指,世衛和中國專家共同為接下來的國際調查團隊,提出研究計畫的範圍,接下來將有多國科學家和研究人員參與,而中國武漢市將展開流行病學研究,以確定早期案例的傳播感染來源。

根據Johns Hopkins大學的統計,全球新冠病毒確診病例已經超過1,800萬例。

