新任駐舊金山台北經文處處長賴銘琪履新（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新任駐舊金山台北經文處處長賴銘琪與其夫人,周日晚抵達舊金山國際機場,周一起正式上任,他還用國語、廣東話以及台語三種語言錄製問候視頻,希望拉近與僑社的距離。

賴銘琪說:「各位父老兄弟姊妹大家好,我是辦事處新來的處長賴銘琪,這次受到新冠肺炎疫情影響,所以沒辦法馬上向大家請益,在此利用這個機會,先向大家請安。」

賴銘琪夫婦8月2日抵達灣區履新,多名僑領前往機場接機,賴銘琪表示,很榮幸到人文薈萃的灣區服務,期盼持續推動臺灣與北加州、猶他州及內華達州的各領域交流,讓雙邊關係更加成長茁壯,他以前就學過廣東話,現在剛好派上用場。

賴銘琪說:「我已經很久都沒講廣東話,說得不好,希望大家聽得懂,首先我要代表中華民國政府代表台北經文處,我感謝各位僑領在過去期間支持中華民國,支持台北經文處。」

1963年出生的賴銘琪,曾經派駐過亞特蘭大以及波士頓等地,曾擔任駐波士頓經文處處長,上一個職務為台灣外交部非政府組織國際事務委員會執行長,賴銘琪周一已經走馬上任,展開處長任內的工作,他也為自己的工作定調。

賴銘琪說:「這次我來舊金山不是來做官的,是來做事情的,是來服務僑胞,因此如果有我們辦事處可以提供協助的地方,請大家不要客氣,隨時給我們吩咐,隨時給我們指教。」

由於疫情期間的諸多限制,賴銘琪表示,將在疫情緩和後開始拜會僑社,他也呼籲僑胞持續配合州政府相關防疫規定,注意保持社交距離,及維護個人健康,以共同安渡疫情。

