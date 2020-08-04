新任駐舊金山台北經文處處長賴銘琪履新（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新任駐舊金山台北經文處處長賴銘琪與其夫人，周日晚抵達舊金山國際機場，周一起正式上任，他還用國語、廣東話以及台語三種語言錄製問候視頻，希望拉近與僑社的距離。

賴銘琪說：「各位父老兄弟姊妹大家好，我是辦事處新來的處長賴銘琪，這次受到新冠肺炎疫情影響，所以沒辦法馬上向大家請益，在此利用這個機會，先向大家請安。」

賴銘琪夫婦8月2日抵達灣區履新，多名僑領前往機場接機，賴銘琪表示，很榮幸到人文薈萃的灣區服務，期盼持續推動臺灣與北加州、猶他州及內華達州的各領域交流，讓雙邊關係更加成長茁壯，他以前就學過廣東話，現在剛好派上用場。

賴銘琪說：「我已經很久都沒講廣東話，說得不好，希望大家聽得懂，首先我要代表中華民國政府代表台北經文處，我感謝各位僑領在過去期間支持中華民國，支持台北經文處。」

1963年出生的賴銘琪，曾經派駐過亞特蘭大以及波士頓等地，曾擔任駐波士頓經文處處長，上一個職務為台灣外交部非政府組織國際事務委員會執行長，賴銘琪周一已經走馬上任，展開處長任內的工作，他也為自己的工作定調。

賴銘琪說：「這次我來舊金山不是來做官的，是來做事情的，是來服務僑胞，因此如果有我們辦事處可以提供協助的地方，請大家不要客氣，隨時給我們吩咐，隨時給我們指教。」

由於疫情期間的諸多限制，賴銘琪表示，將在疫情緩和後開始拜會僑社，他也呼籲僑胞持續配合州政府相關防疫規定，注意保持社交距離，及維護個人健康，以共同安渡疫情。

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