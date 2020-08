加州民主黨人提法案向年入過百萬人士加稅（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州民主黨州議員提案對富人加稅,對象是年收入超過100萬的族群,在疫情期間為加州公立學校及各項政府服務提供經費。

這項提案由州眾議院15名民主黨議員共同提出,他們表示,加州根深蒂固的種族及社會經濟地位的不平等,因新型肺炎疫情讓經濟衰退更嚴重,這個時候是該讓富豪繳他們的份額。

加州眾議員邱信福(David Chiu)說:「加州很多人多年來是強勁經濟下的受益者,要他們參與我們作為社區前進的一份子。」

加州眾議員Miguel Santiago說:「這些億萬富翁過得很好,他們應幫助其他過得不好的人,大家是時候介入,繳付該交的份額,我們不能讓加州人落後。」

AB 1253針對加州收入最高的族羣,加徵一項累進稅,收入超過100萬美元,但不超過200萬美元的徵收1%的稅,收入介於200萬和500萬美元,徵收3%的稅,超過500萬美元的收入,徵收3.5%稅。

新法案增收的稅項,可望為州政府帶來68億美元新稅收,教師、勞工及健康團體大力支持這項提案。

加州教師聯合會主席Jeff Freitas說:「富人在大流行期間沒有損失,他們的財富反而大膨脹,AB1253提案是個解決方案,就是對超級富豪加稅。」

有人擔心這項提案會引發富豪逃離加州,前舊金山市參事金貞妍(Jane Kim)不擔心,她舉例2012年,投票通過州長布朗提高收入25萬美元以上的納稅人所得稅,但是並沒有出現富人逃亡潮。

金貞妍說:「我擔心的是老師離開加州,清潔人員離開加州,看謢人員離開加州,我們再繼續辯論,會失去多少億萬富翁,我們將失去中產及勞工階級。」

州長紐森周一在疫情簡報,被問及對AB1253的看法,他回答目前有上百個提案在討論,他不想去討論個別提案。

紐森說:「我不想討論目前上百件正在討論或辯論的提案,但就稅收而言,我們在11月有足夠的機會考慮在選票上的提案,很多立法提案,並不是只有你提到的那一個。」

根據加州稅務局,AB 1253僅會影響2018年報稅的0.5%,但是這些納稅人已經佔了當年全部所得稅收入的四成。

