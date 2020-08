【KTSF】

中半島San Mateo縣參議會周二通過立例,對出街不戴口罩等違反衛生指引的人作出罰款,即時生效。

縣府衛生部門如發現民眾不戴口罩出街,會先給他一個口罩,若市民拒絕戴上,就會被罰款。

初犯可被罰100元,再犯就罰250元,之後每次再犯罰500元,商業的罰款更嚴厲,最多可被罰3,000元。

另外,Santa Cruz縣周二都通過實施類似罰款,Napa、Marin以及Contra Costa縣已經實施類似罰款。

