【KTSF】

南灣聖荷西市警局局長Eddie Garcia周一宣布將在今年年底退休。

這個退休宣布來得突然,不過Garcia局長表示,退休是早已規畫好的,跟近期George Flyod事件引發的反警暴浪潮,以及新冠病毒肺炎疫情都沒有關係。

2016年開始擔任局長的Garcia,在聖荷西市警局服務了28年,近期該警局面臨許多挑戰,包括在該市反警暴示威時,向示威者使用武力,以及有警員涉及在臉書的私人社群當中張貼有種族歧視的言論,導致4名警員被停職。

而Garcia本人日前在社交媒體表揚警員執法成效時,張貼的照片有農場工人工會的口罩,被抨擊讓人將該組織與幫派聯想在一起,Garcia得知後表示道歉。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。