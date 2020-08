南加San Bernardino山火仍在焚燒 8千人疏散

【KTSF 吳宇斌報導】

南加州在上週五爆發山火,至今仍在焚燒,火場面積已經超過26,000英畝,約8千名居民要疏散。

該Apple山火位於南加州San Bernardino縣附近的Riverside縣,根據Cal Fire加州森林及防火局,截止周一早上有5%受控。

聯邦森林管理局表示,山火發生在當地San Gorgonio山陡峭的地形,消防人員難以控制火勢,因此當局讓火勢向山頂蔓延焚燒。

山火發生在上週五晚上,在距離洛杉磯市中心東面85英里的Cherry山谷,原先是兩個相鄰的山火,但後來火勢蔓延,兩個山火合二為一,當時火勢沿著山脊蔓延,並向山上的民居焚燒,消防員則從地面和空中撲救。

消防當局表示,目前有一棟民宅和兩棟建築焚毀,沒有傷亡報告,當局向山上、峽谷以及山腳地區大約8千名居民發出撤離令,當地山上的露營地,以及行山徑都已經關閉,目前當局正在調查起火原因。

山火產生的大量濃煙,幾英里之外的地方都可以看到,並且造成當地空氣質量下降。

國家氣象局表示,南加州大部分地區被高氣壓籠罩,預計危險高溫的天氣會持續。

