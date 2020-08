紐約市教師示威抗議學校復課計劃

【KTSF 吳倩妤報導】

印第安那州復課的頭兩天便分別有學生與教職員確診感染新冠狀病毒,而正是因為安全問題,紐約市的學校復課計劃周一引來教師上街抗議。

示威的教師認為,在疫情尚未過去的時候復課並不安全。

示威教師Karla Reyes說:「與我一起發動示威的教師,還有這些年共事的教師,沒人不反對復課,我認為復課不安全,我們因此要求復課要安全。」

有教師表示,事情令整整一代的學生在家中成日用電腦上課,無論對學生與教師都不好,大家都想返校上課,但目前的形勢並不適宜,大家都不想返回一個置生命於風險的地方。

引發教師示威的是紐約市長白思豪宣布在秋天實行一個新的混合復課計劃,讓學生每個星期返校上課兩日到三日,其餘的時間就遙遠授課,紐約州長則表示,復課問題由他做最終決定,目前他還在觀察。

印第安納州上星期復課,Greenfield市一名初中生返校上課的第一天便確診。

校監Harold Olin說:「他們很興奮,第一天回校,當晚家長接電話,孩子要在家隔離兩週,失望嗎?是的。」

有家長就說預了會接到通知,但結果都沒事,希望一切安好。

另一間中學就在復課的第二天有一名教職員確診,許多州因為疫情而暫停學生返校上課,直到最近才有少數州開始重開學校。

