白宮與國會民主黨人就新紓困法案談判陷僵局

【KTSF 張麗月報導】

就新一輪疫情紓困法案,白宮與國會民主黨人的談判仍然沒有結果,陷入僵局。

雙方最大的分歧就是白宮建議將聯邦失業金每週600元減至200元,但民主黨人要求繼續提供聯邦每週600元給失業人士。

財長Steve Mnuchin接受媒體訪問時表示,有需要支持經濟和打工一族,但仍要謹慎,不要令債務越滾越大筆,同時也擔心這600元等於鼓勵人不去找工作,因為有部份人領取的失業金,還多過他們過往工作所賺的薪酬。

不過白宮和國會仍然支持派錢1,200元給大部份國民,與上次派錢的情況差不多,財長透露,當紓困法案簽署生效後,大概在一星期就會過數。

白宮也主張短暫延長這600元失業金一星期,以便雙方可以再談,但民主黨人反對。

白宮幕僚長表示,對於未來幾天會解決到分歧未感樂觀。

另外,特朗普總統表示,如果白宮與國會就紓困法案談不攏,他可以單方面透過簽署行政命令方式來阻止逼遷住客,以及容許暫停繳交薪資稅。

