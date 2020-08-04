舊金山華埠有酒樓變身瓜菜雜貨店疫境求存（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區餐館何時能夠重開店內堂食仍然是未知之數，舊金山華埠有酒樓疫境求存，變身成一間臨時的瓜菜雜貨店。

舊金山華埠新亞洲大酒樓的老闆蘇先生，周一如常在門口招呼顧客，不過顧客不是來喝茶，而是來買菜買雜貨。

蘇先生說：「疫境求生存，現在賣東西，做街坊生意。」

為了維生，蘇先生將新亞洲變身成一間臨時的瓜菜雜貨店，周一是試業的第一天。

蘇先生說：「不是租給第二個，我們是請回員工，來我們自己做雜貨、超市，來過渡這個疫情。」

自居家令生效後，除了在社區機構的贊助下煮飯給散房戶外，新亞洲幾乎沒有做過生意，所有的宴會亦因疫情取消，蘇先生表示，大部分的員工都有家庭，又要交租，絕對不能夠坐以待斃。

因此，為了養活自己及員工，他在這幾個月由零開始，學習入貨、定價等，經營一間雜貨店，所有員工亦要重新培訓過。

蘇先生說：「錢蝕了？這幾個月，根本一些錢賺都沒有，你還想著有錢，根本沒有生意，我們堂食又不准做，叫我們怎樣生存。」

姚先生在新亞洲洗碗5年多，3月15日起已經沒有上班，雖然要重新適應，改做雜貨舖的工作，但他很感激老闆給機會他回來。

姚先生說：「日日在家，面對四道牆，（沒有收入？）去哪裡有呢？沒有工做，來這裡做，總好過留在家裡。」

市府表示，將食肆變成臨時的零售店，只需要申請一個牌照，程序比較簡單，而新亞洲現在是提供必要服務的商業，營業時，店裡所有人要戴口罩，及保持社交距離。

這間雜貨店都臨時性質，到底會開多久，老闆說還不知道，要等疫情一切穩定下來，市府說可以重開店內堂食，酒樓就會重開。

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