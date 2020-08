舊金山華埠有酒樓變身瓜菜雜貨店疫境求存（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區餐館何時能夠重開店內堂食仍然是未知之數,舊金山華埠有酒樓疫境求存,變身成一間臨時的瓜菜雜貨店。

舊金山華埠新亞洲大酒樓的老闆蘇先生,周一如常在門口招呼顧客,不過顧客不是來喝茶,而是來買菜買雜貨。

蘇先生說:「疫境求生存,現在賣東西,做街坊生意。」

為了維生,蘇先生將新亞洲變身成一間臨時的瓜菜雜貨店,周一是試業的第一天。

蘇先生說:「不是租給第二個,我們是請回員工,來我們自己做雜貨、超市,來過渡這個疫情。」

自居家令生效後,除了在社區機構的贊助下煮飯給散房戶外,新亞洲幾乎沒有做過生意,所有的宴會亦因疫情取消,蘇先生表示,大部分的員工都有家庭,又要交租,絕對不能夠坐以待斃。

因此,為了養活自己及員工,他在這幾個月由零開始,學習入貨、定價等,經營一間雜貨店,所有員工亦要重新培訓過。

蘇先生說:「錢蝕了?這幾個月,根本一些錢賺都沒有,你還想著有錢,根本沒有生意,我們堂食又不准做,叫我們怎樣生存。」

姚先生在新亞洲洗碗5年多,3月15日起已經沒有上班,雖然要重新適應,改做雜貨舖的工作,但他很感激老闆給機會他回來。

姚先生說:「日日在家,面對四道牆,(沒有收入?)去哪裡有呢?沒有工做,來這裡做,總好過留在家裡。」

市府表示,將食肆變成臨時的零售店,只需要申請一個牌照,程序比較簡單,而新亞洲現在是提供必要服務的商業,營業時,店裡所有人要戴口罩,及保持社交距離。

這間雜貨店都臨時性質,到底會開多久,老闆說還不知道,要等疫情一切穩定下來,市府說可以重開店內堂食,酒樓就會重開。

