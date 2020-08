熱帶風暴Isaias登陸向東北移動 威脅紐約市等地

【KTSF 江良慧報導】

熱帶風暴Isaias周一晚在北卡羅來納州登陸後,繼續向東北移動,數以百萬計的居民因此面對熱帶風暴警告,受影響的地區包括首都華盛頓、紐約市和波士頓。

氣象局向東岸地區發出熱帶風暴警告,有超過一億人受影響。

新澤西州州長Phil Murphy說:「我們做好準備,作最壞的打算。」

預計風暴會為東北部都會區帶來時速超過60英里的強風。

氣象預測,紐約市的風力更會是自從2012年超級風暴Sandy後最強勁。

紐約市長白思豪說:「狂風暴雨,有龍捲風的風險,要嚴陣以待,大雨、水浸、大風、龍捲風等。」

龍颶風確是令人擔心,單在周二早上,北卡羅萊納和新澤西就有至少20股龍捲風。

北卡羅萊納州Bertie縣警局長John Holley說:「很糟,全沒有了,你可見田野另一邊,看到流動房屋的支架,看到田野另一邊,已反轉的車輛,層層疊在一起,很難過。」

在馬里蘭州東岸,一股懷疑龍捲風造成廣泛破壞,另一股龍捲風在新澤西州Ocean City附近登陸,氣象局也對費城和紐約都會區發出龍捲風警告。

白思豪說:「這在紐約市很罕有,令人擔心。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。