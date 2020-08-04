熱帶風暴Isaias登陸向東北移動 威脅紐約市等地

【KTSF 江良慧報導】

熱帶風暴Isaias周一晚在北卡羅來納州登陸後，繼續向東北移動，數以百萬計的居民因此面對熱帶風暴警告，受影響的地區包括首都華盛頓、紐約市和波士頓。

氣象局向東岸地區發出熱帶風暴警告，有超過一億人受影響。

新澤西州州長Phil Murphy說：「我們做好準備，作最壞的打算。」

預計風暴會為東北部都會區帶來時速超過60英里的強風。

氣象預測，紐約市的風力更會是自從2012年超級風暴Sandy後最強勁。

紐約市長白思豪說：「狂風暴雨，有龍捲風的風險，要嚴陣以待，大雨、水浸、大風、龍捲風等。」

龍颶風確是令人擔心，單在周二早上，北卡羅萊納和新澤西就有至少20股龍捲風。

北卡羅萊納州Bertie縣警局長John Holley說：「很糟，全沒有了，你可見田野另一邊，看到流動房屋的支架，看到田野另一邊，已反轉的車輛，層層疊在一起，很難過。」

在馬里蘭州東岸，一股懷疑龍捲風造成廣泛破壞，另一股龍捲風在新澤西州Ocean City附近登陸，氣象局也對費城和紐約都會區發出龍捲風警告。

白思豪說：「這在紐約市很罕有，令人擔心。」

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