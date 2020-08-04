搵屋住：舊金山低於市價兩單位放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山臨近Civic Center的Mission街一棟公寓大樓，有兩個低於市場價的單位重新出售。

Mission街14000號這棟公寓大樓，早前也有一個可負擔單位重新放售，現在再多兩個單位，分別是一睡房一浴室，和兩睡房兩浴室單位。

一房單位面積有631平方英呎，售價約335,000元，HOA每月436元。

兩房單位面積有940平方英呎，售價約376,000元，HOA則為每月523元，兩個單位都不附帶停車位。

申請人家庭年收入不得多於舊金山收入中位數100%，一人家庭不得多於89,650元，兩人家庭最高102,500元，而兩房單位的申請家庭必須最少有兩個人。

申請人必須為首次置業人士，和獲得首次置業者教育講座證書，以及房屋貸款預審批。

申請截止日期方面，一房單位在8月14日截止，兩房單位在8月17日截止，抽籤的時候在舊金山居住或工作會獲得優先。

申請詳情，請點擊以下鏈接：

一房一浴單位詳情：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HEObXUAX

申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HEObXUAX/apply-welcome/overview

兩房兩浴單位詳情：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HEPVUUA5

申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HEPVUUA5/apply-welcome/overview

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