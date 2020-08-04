亞裔婆婆Fremont超市買菜後被搶手袋 家遭爆竊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一名80歲亞裔婆婆，上星期五在東灣Fremont市的大華99超市買菜之後，有賊人在停車場搶走她的手袋，之後賊人更去到婆婆的家，偷竊家裡的財物，警方因此在該購物廣場設置一組流動監控攝錄器，監控犯罪活動。

搶劫案現場是Paseo Padre購物廣場，Fremont警方表示，上星期五下午2時多，80歲的菲律賓裔婆婆從大華99超市買菜出來後，有人搶走她的手袋，匪徒得手之後，乘坐一輛接應的汽車逃走。

有目擊者看到兩名匪徒，分別是一名拉美裔男子以及一名黑皮膚的男子，警方相信其中一名匪徒下手搶劫，而另外一個人開車接應。

警方表示，案發時，女事主和82歲的丈夫在一起，匪徒搶走手袋之後，隨即到事主的家盜竊。

Fremont警方指出，發生搶劫案的購物廣場，近幾年來經常發生搶劫、汽車盜竊以及各類型的偷竊案，警方因此在這裡設置流動監控錄像系統，可以實時監控廣場的動態，以及可儲備翻查長達30天的錄像片段。

警方強調，這個監控系統不包含追蹤車牌號碼的裝置，也沒有收音竊聽的設備，警方目前有4個這樣的流動裝置，除了用來打擊罪案之外，也可以用來廣播，應用在大型集會，以及廣播尋人啟事等。

至於新近發生的搶劫和盜竊案，警方呼籲市民如果有線索的話，可發短訊至888777，輸入TIP FREMONTPD，然後提供資料。

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