亞裔婆婆Fremont超市買菜後被搶手袋 家遭爆竊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一名80歲亞裔婆婆,上星期五在東灣Fremont市的大華99超市買菜之後,有賊人在停車場搶走她的手袋,之後賊人更去到婆婆的家,偷竊家裡的財物,警方因此在該購物廣場設置一組流動監控攝錄器,監控犯罪活動。

搶劫案現場是Paseo Padre購物廣場,Fremont警方表示,上星期五下午2時多,80歲的菲律賓裔婆婆從大華99超市買菜出來後,有人搶走她的手袋,匪徒得手之後,乘坐一輛接應的汽車逃走。

有目擊者看到兩名匪徒,分別是一名拉美裔男子以及一名黑皮膚的男子,警方相信其中一名匪徒下手搶劫,而另外一個人開車接應。

警方表示,案發時,女事主和82歲的丈夫在一起,匪徒搶走手袋之後,隨即到事主的家盜竊。

Fremont警方指出,發生搶劫案的購物廣場,近幾年來經常發生搶劫、汽車盜竊以及各類型的偷竊案,警方因此在這裡設置流動監控錄像系統,可以實時監控廣場的動態,以及可儲備翻查長達30天的錄像片段。

警方強調,這個監控系統不包含追蹤車牌號碼的裝置,也沒有收音竊聽的設備,警方目前有4個這樣的流動裝置,除了用來打擊罪案之外,也可以用來廣播,應用在大型集會,以及廣播尋人啟事等。

至於新近發生的搶劫和盜竊案,警方呼籲市民如果有線索的話,可發短訊至888777,輸入TIP FREMONTPD,然後提供資料。

