郵政總署等機構呼籲選民提早把選票寄出

【KTSF 江良慧報導】

由於新型肺炎疫情，今年11月大選估計許多選民會選擇郵寄投票，相關的組織機構，包括郵政總署呼籲選民應提早把選票寄出，以便能夠趕在選舉當天寄到。

為了應付可預期大量的郵寄選票，有關注組織在社交媒體說，今年11月3日的大選，真正郵寄投票的截止日期應該是10月20日，這個算法是包括申請/收到郵寄選票、填好選票、寄出選票，大約要14天的時間，確保選票在11月3日當天送達選務處。

不過各州的規定不同，以加州為例，州長紐森在5月發布行政命令，民眾不用申請郵寄選票，就會全部自動寄到選民的地址，今年還通過一項法令，選務處必須接受在選舉日之後的17天內收到的郵寄選票，只要它們的郵戳日期在11月3日之前即可。

儘管如此，關注組織還是呼籲選民盡早將選票寄出。

根據華盛頓郵報，2016年的總統大選，有大約3,300萬的郵寄選票，當中有1%的選票沒被計算在內，郵政總署也建議大選的前7天寄出選票。

在加州也允許選民把郵寄選票填好後，親自交到選務處，或是在選舉當天將選票投進選務中心的信箱。

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