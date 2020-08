郵政總署等機構呼籲選民提早把選票寄出

【KTSF 江良慧報導】

由於新型肺炎疫情,今年11月大選估計許多選民會選擇郵寄投票,相關的組織機構,包括郵政總署呼籲選民應提早把選票寄出,以便能夠趕在選舉當天寄到。

為了應付可預期大量的郵寄選票,有關注組織在社交媒體說,今年11月3日的大選,真正郵寄投票的截止日期應該是10月20日,這個算法是包括申請/收到郵寄選票、填好選票、寄出選票,大約要14天的時間,確保選票在11月3日當天送達選務處。

不過各州的規定不同,以加州為例,州長紐森在5月發布行政命令,民眾不用申請郵寄選票,就會全部自動寄到選民的地址,今年還通過一項法令,選務處必須接受在選舉日之後的17天內收到的郵寄選票,只要它們的郵戳日期在11月3日之前即可。

儘管如此,關注組織還是呼籲選民盡早將選票寄出。

根據華盛頓郵報,2016年的總統大選,有大約3,300萬的郵寄選票,當中有1%的選票沒被計算在內,郵政總署也建議大選的前7天寄出選票。

在加州也允許選民把郵寄選票填好後,親自交到選務處,或是在選舉當天將選票投進選務中心的信箱。

