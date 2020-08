白宮抗投小組統籌醫生同時遭特朗普及民主黨人批評

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎個案已經超過1,800萬,至今有69萬人染疫死亡,美國突破469萬宗確診,有15萬人死亡,白宮新型肺炎抗疫小組的統籌Deborah Birx醫生卻因為提出疫情警示,而首次遭特朗普總統批評,有趣的是連民主黨人都批評她。

Birx醫生,成為被攻擊的對象,評擊她的有眾議長普洛西。

普洛西說:「我認為總統在散播有關病毒的假訊,而她是被他任命的人,所以我對她沒有信心。」

Birx醫生說:「我願意押上我40年的事業,用數據實施更好的計劃,挽救更多性命。」

對於新型肺炎大流行最新疫情,她有這樣的看法。

Birx醫生說:「當前所見和3月、4月時不同,疫情擴散至郊野和市區都一樣。」

總統因此不高興並發推文說:「瘋癲普洛西說了Birx醫生壞話,追擊她,因為Birx太肯定我們做得好,為了還擊Nancy,Deborah上釣並攻擊我們,可憐。」

發生這些爭拗的同時,美國確診和死亡數字都在不斷上升。

Birx醫生說:「我們呼籲公眾不要去酒吧,不要舉行家居派對,不要舉行播毒的活動,我們呼籲公眾現時遙距學習,令疫情受控。」

而在疫情受控前,白宮和國會希望就下階段紓困立法達成協議。

普洛西說:「我們絕對有需要達成協議,數字在飆升。」

目前國會議員和白宮仍未談妥,而急需再接濟的普羅市民則只能繼續等待。

