白宮抗投小組統籌醫生同時遭特朗普及民主黨人批評

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎個案已經超過1,800萬，至今有69萬人染疫死亡，美國突破469萬宗確診，有15萬人死亡，白宮新型肺炎抗疫小組的統籌Deborah Birx醫生卻因為提出疫情警示，而首次遭特朗普總統批評，有趣的是連民主黨人都批評她。

Birx醫生，成為被攻擊的對象，評擊她的有眾議長普洛西。

普洛西說：「我認為總統在散播有關病毒的假訊，而她是被他任命的人，所以我對她沒有信心。」

Birx醫生說：「我願意押上我40年的事業，用數據實施更好的計劃，挽救更多性命。」

對於新型肺炎大流行最新疫情，她有這樣的看法。

Birx醫生說：「當前所見和3月、4月時不同，疫情擴散至郊野和市區都一樣。」

總統因此不高興並發推文說：「瘋癲普洛西說了Birx醫生壞話，追擊她，因為Birx太肯定我們做得好，為了還擊Nancy，Deborah上釣並攻擊我們，可憐。」

發生這些爭拗的同時，美國確診和死亡數字都在不斷上升。

Birx醫生說：「我們呼籲公眾不要去酒吧，不要舉行家居派對，不要舉行播毒的活動，我們呼籲公眾現時遙距學習，令疫情受控。」

而在疫情受控前，白宮和國會希望就下階段紓困立法達成協議。

普洛西說：「我們絕對有需要達成協議，數字在飆升。」

目前國會議員和白宮仍未談妥，而急需再接濟的普羅市民則只能繼續等待。

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