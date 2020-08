【KTSF】

黎巴嫩首都貝魯特港口周二發生大爆炸,多幢建築物被夷平,當地紅十字會指有多人死傷,但暫時未有確實數字。

這次爆炸威力強大,在上空形成蘑菇雲,有官員指有大批傷者移送醫院搶救,也有不少人被埋在瓦礫中。

暫時未知爆炸起因,以色列政府官員否認爆炸與以色列有關。

