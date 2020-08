【有線新聞】

香港大學醫學院研究人員發現,新型冠狀病毒能感染人類神經祖細胞和腦類器官。

港大醫學院表示不時有報告指出,新型冠狀病毒患者出現頭痛、失語、精神錯亂等症狀。港大醫學院研究人員與中國科學院深圳先進技術研究院科研團隊合作,首次發現新型冠狀病毒可以有效感染人類神經祖細胞及進行複製,SARS病毒則不可以。

研究亦發現,在患者的神經細胞球和腦類器官檢測到大量新冠病毒,表明新冠病毒可有效感染人腦。

